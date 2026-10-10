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महाराष्ट्रास 21 राज्यांना IMD अलर्ट, भारताच्या हवामानात भयानक बदल! मुसळधार पाऊस, 75 च्या स्पीडने वारे वाहणार

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 11 ऑक्टोंबर 2026 उद्याचे हवामान ): महाराष्ट्रास 22 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.  भारताच्या हवामानात भयानक बदल होत आहेत.  

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 10, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 10:34 PM IST
महाराष्ट्रास 21 राज्यांना IMD अलर्ट, भारताच्या हवामानात भयानक बदल! मुसळधार पाऊस, 75 च्या स्पीडने वारे वाहणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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