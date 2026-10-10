/महाराष्ट्रास 21 राज्यांना IMD अलर्ट, भारताच्या हवामानात भयानक बदल! मुसळधार पाऊस, 75 च्या स्पीडने वारे वाहणार

11 ऑक्टोंबर 2026 उद्याचे हवामान : देशभरात अनेक राज्यांमध्ये मान्सूनचा परती प्रवास सुरु आहे. अनेक राज्यांमध्ये मान्सून थांबला आहे. अशातच आता हवामान विभागाने पुन्हा एकदा पावसाबाबत मोठा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उद्या, 11 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रासह 21 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. ताशी 70 ते 75 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहेत. जोरदार वादळांचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
ओडिशा, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीम या प्रदेशांमध्यये हवामान आणखी बिघडण्याची शक्यता वरतवण्यात आली आहे. अनेक राज्यांमध्ये गारपिटीचा इशारा देण्यात आला आहे. पूर्व भारतीय राज्यांमध्ये विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. वादळामुळे शेतकरी आणि मच्छीमारांचेही नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी आणि मच्छीमारांना नदी आणि किनारपट्टीच्या भागातून सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पूर्व भारतीय राज्यांसाठी विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
बंगालच्या उपसागरातून वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांमुळे पूर्वेकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडू शकतो असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. ईशान्येकडील राज्यांना हिमवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. खालच्या वातावरणात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून, ते उत्तर राजस्थानपासून मध्य ओडिशावरील चक्रीय वाऱ्यांपर्यंत पसरले आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश आणि आसपासच्या भागांमध्ये खालच्या वातावरणात चक्रीय वारे तयार झाले आहेत.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उद्या, 11 ऑक्टोबर रोजी 21 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, मिझोराम आणि नागालँडसाठी मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 75 किलोमीटर वेगापर्यंत सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांसाठीही विशेष सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.