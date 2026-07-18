/महाराष्ट्रात पावसाचं कमबॅक! 20 जुलैपासून पावसाचा जोर वाढणार, देशातील 13 राज्यांना पाऊस आणि वादळाचा अलर्ट

महाराष्ट्रातून गायब झालेला पाऊस पुन्हा एकदा बरसू लागला आहे. शनिवारी राज्यातील अनेक भागांमध्ये मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली आहे, दरम्यान आता हवामान विभागाकडून राज्याला मोठा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दहा दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली होती. राज्यात आता पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झालं असून, पुणे, सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये देखील जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. येत्या 20 जुलैपासून राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, उद्या, रविवारी (19 जुलै, 2026), उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह 13 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. या जोरदार वादळामुळे अनेक ठिकाणी झाडेही पडू शकतात.
हवामान विभागाने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 13 राज्यांसाठी मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा जारी केला आहे. हवामान विभागाने लोकांना वाहनाने प्रवास टाळण्याचे आवाहन केलx आहे. अनेक राज्यांमध्ये गारपिटीचीही शक्यता आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्लीत पाऊस झाला असला तरी, गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा दमट उष्णतेचा जोर वाढला आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMD) रविवारी राजधानीसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे तीव्र उष्णता आणि दमटपणापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीत ताशी 60-70 किलोमीटर वेगाचे सोसाट्याचे वारे वाहण्याचीही शक्यता आहे. या काळात कमाल तापमान 34 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 28 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते.
मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 18, 2026
मुख्य बिंदु
(i) अगले 6–7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियाँ बनी रहने की संभावना है।
(ii) अरुणाचल प्रदेश तथा असम एवं मेघालय में 18 जुलाई को; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 18 एवं 19 जुलाई को;… pic.twitter.com/X8KrWiIm5l
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर, बिजनौर, संभल, बदाऊन, मेरठ, आग्रा, कानपूर, सहारनपूर, पिलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपूर, बस्ती, सुलतानपूर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज आणि गोरखपूर येथेही मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.
बिहारमध्ये अररिया, मुंगेर, खगरिया, वैशाली, मुझफ्फरपूर, गया, दरभंगा, मधुबनी, पटना, बक्सर, सिवान, कटिहार, भागलपूर, बेगुसराय आणि भोजपूरमध्ये वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. झारखंडमध्ये धनबाद, बोकारो, रांची, साहेबगंज, दुमका, पश्चिम सिंगभूम, पूर्व सिंगभूम, जमशेदपूर आणि हजारीबागमध्ये पाऊस आणि वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Adverse Weather Forecast: Shri Amarnathji Yatra to remain suspended from July 19, 2026— Information & PR, J&K (@diprjk) July 18, 2026
SRINAGAR, JULY 18: In view of inclement weather forecast issued by India Meteorological Department (IMD), Shri AmarnathjiYatra shall remain temporarily suspended fromboth the Pahalgam and…
खराब हवामानामुळे, जम्मू येथील हवामान विभागाने 19 जुलै 2026 पासून अमरनाथ यात्रा स्थगित केली आहे. यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी, पहलगाम आणि बाल्टाल या दोन्ही मार्गांवरून यात्रा स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे, उद्यापासून बालटाल आणि चंदनवारी बेस कॅम्पमधून यात्रेकरूंना पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.