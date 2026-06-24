/25जूनला मुंबईसह देशभरात कुठे मुसळधार पाऊस? कुठे विजांचा कडकडाट? घराबाहेर पडण्याआधी वाचा IMD चा अलर्ट!

देशातील अनेक भागांमध्ये मान्सूनने वेग घेतला असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD) उत्तर भारतातील विविध राज्यांसाठी पावसाचा इशारा जारी केला आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील काही भागांत पुढील 24 ते 48 तासांत जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी विजांचा कडकडाट, जोरदार वारे आणि स्थानिक पातळीवर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, राजधानीत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. यामुळे तापमानात घट होऊन नागरिकांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. काही भागांत मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळू शकतात.
उत्तर प्रदेशातील पूर्व आणि पश्चिम भागांमध्ये मान्सून सक्रिय झाला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नद्या आणि ओढ्यांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊ शकते. प्रशासनाने स्थानिक यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी हा पाऊस फायदेशीर ठरणार असला तरी काही भागांत पाणी साचण्याचा धोका कायम आहे.
बिहारमध्ये पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान खात्याने नागरिकांना अनावश्यक बाहेर पडणे टाळण्याचा आणि सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ग्रामीण भागांमध्ये विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरच्या काही भागांत जोरदार पावसामुळे भूस्खलन आणि रस्ते बंद होण्याचा धोका वाढला आहे. पर्यटनस्थळांवर जाणाऱ्या नागरिकांनी हवामानाचा अंदाज तपासूनच प्रवास करावा, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. डोंगराळ भागांमध्ये नदी-नाल्यांजवळ जाणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
देशातील अनेक भागांमध्ये सुरू झालेला पाऊस खरीप हंगामासाठी लाभदायक मानला जात आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आवश्यक ओलावा मिळत आहे. मात्र अतिवृष्टी झाल्यास पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने हवामान विभागाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कृषी तज्ज्ञांनी पावसाच्या अंदाजानुसार शेतीची कामे नियोजित करण्याचा सल्ला दिला आहे.
महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय होत असून 25 जून रोजी राज्यातील अनेक भागांत पावसाची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) महाराष्ट्रातील काही भागांसाठी जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे. विशेषतः कोकण, घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर अधिक राहू शकतो. मुंबईत दिवसभर ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळू शकतात.काही भागांत अल्प कालावधीत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता.कमाल तापमान 29-31°C तर किमान तापमान 25-26°C दरम्यान राहू शकते.सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी. पुण्यात सकाळी ढगाळ वातावरण, दुपारनंतर मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता. शहर आणि घाट परिसरात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. सिंहगड, ताम्हिणी, मुळशी, भोर परिसरात पावसाचा जोर अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. कमाल तापमान 27-29°C आणि किमान तापमान 22-24°C राहू शकते.नाशिकमध्ये दिवसभर ढगाळ वातावरण राहण्याचा अंदाज असून काही भागांत जोरदार सरींसह पाऊस पडू शकतो.त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी आणि घाट परिसरात पावसाची तीव्रता जास्त राहू शकते.शेतकऱ्यांसाठी हा पाऊस खरीप पेरणीसाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता.तापमान 24-28°C दरम्यान राहू शकते. विदर्भात मान्सूनचा प्रभाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.नागपूर शहरात हलका ते मध्यम पाऊस आणि काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह सरी पडू शकतात. विजांच्या कडकडाटासह वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता. कमाल तापमान 31-34°C आणि किमान तापमान 25-26°C राहू शकते. उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
विजांच्या कडकडाटावेळी झाडाखाली थांबू नका.आवश्यक नसल्यास पूरस्थिती असलेल्या भागात जाणे टाळा.प्रवासापूर्वी स्थानिक हवामान अपडेट तपासा. मोबाईलमध्ये IMD किंवा स्थानिक प्रशासनाचे अलर्ट सुरू ठेवा, अशा सूचना नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत.