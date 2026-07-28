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महाराष्ट्रात अतिमुसळधार पाऊस कोसळणार, 40 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहणार, 22 जिल्ह्यांना अलर्ट

शहर आणि उपनगरांत दिवसभर अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळणार आहेत. हवामान विभागाने पावसाची काय शक्यता वर्तवली आहे. जाणून घ्या.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:23 AM IST
महाराष्ट्रात अतिमुसळधार पाऊस कोसळणार, 40 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहणार, 22 जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Konkan and ghat areas maharashtra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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