/महाराष्ट्रात अतिमुसळधार पाऊस कोसळणार, 40 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहणार, 22 जिल्ह्यांना अलर्ट

राज्यात उन-पावसाचा खेळ सुरू झाला आहे. राज्यात काही ठिकाणी हलक्या ते मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. कोकण, घाटमाथा, विदर्भात मध्यम व जोरदार सरींची शक्यता आहे. उर्वरित विदर्भ आणि मराठवाड्यात वादळी पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. हवामान खात्याकडून 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबईला 'यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
उत्तर-पश्चिम बंगालच्या खाडीत आणि पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टी भागात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून जोरदार पाऊस बरसणार असल्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. मुंबईसह कोकण विभागात पालघर, ठाणे,रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, उत्तर महाराष्ट्रात धुळे, नंदूरबार आणि नाशिक जिल्ह्यांत मध्यम पाऊस अपेक्षित असून जळगाव जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांत 30 ते 40 किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात हलका ते मध्यम पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. तर पुणे, सातारा घाटमाथा परिसरासाठी 'अरिंज अलर्ट' दिला आहे.
तर कोल्हापूरसाठी 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. घाटमाथा परिसरात मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाजही हवामान खात्याकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
तर मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये 40 ते 50 किमी प्रतितास वेगाने वाऱ्यासह पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. विदर्भातील अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट आहे.
उत्तर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या उपसागरात वादळी प्रणाली (डीप डिप्रेशन) सक्रिय झाले आहे. ही प्रणाली पश्चिम बंगालच्या सागर बेटांपासून 30 किमी दक्षिणेकडे, दिघापासून 70 किमी अग्नेयकडे, ओडिशाच्या बालासोरपासून 120 किमी अग्नेयकडे होती. ही प्रणाली सोमवारी दुपारी ओडिशाच्या बालासोर आणि पश्चिम बंगालच्या कॅनिंग दरम्यान जमिनीवर आली आहे. या प्रणालीची तीव्रता कमी होणार आहे.
पांजरापूर येथील पंपिंग स्टेशनचे तांत्रिक काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. मुंबईतील काही भागांत मंगळवारी 15 टक्के पाणीकपात लागू करण्यात येणार आहे. आधीच मुंबईकरांना 10 टक्के पाणीकपातीला सामोरे जावे लागत आहे.