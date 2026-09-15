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सप्टेंबर महिन्यात पाऊस धुमाकुळ घालणार, '5' दिवस या जिल्ह्यांत मुसळधार बरसणार, वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज

ऑगस्ट महिन्यात उघडिप दिल्यानंतर आता सप्टेंबर महिन्यात पाऊस चांगला होण्याची शक्यता आहे. वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:37 AM IST
सप्टेंबर महिन्यात पाऊस धुमाकुळ घालणार, '5' दिवस या जिल्ह्यांत मुसळधार बरसणार, वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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