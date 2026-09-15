सप्टेंबर महिन्यात पाऊस धुमाकुळ घालणार, '5' दिवस या जिल्ह्यांत मुसळधार बरसणार, वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज

संपूर्ण ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्यानंतर आता सप्टेंबर महिन्यात पावसाने जोर धरला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावली आहे. काही ठिकाणी तर विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस झाला. काही दिवसांत राज्यात पावसाचा जोर वाढणार आहे. 15 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर या काळात राज्यात मुसळधार पाऊस बरसणार आहे. दक्षिण महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या तीन विभागात जोरदार पावसाचा अंदाज आहे.
14 सप्टेंबर पासून ते 19 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात चांगला पाऊस होणार आहे, मात्र तो विखुरलेल्या स्वरुपाचा असेल म्हणजेच काही ठिकाणी पाऊस होईल तर काही ठिकाणी पाऊस होणार नाही, असं हवामान विभागाने म्हटलं आहे. मुंबई आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांमध्ये या काळात मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. मुंबईसोबतच पालघर, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यात देखील मुसळधार पाऊस होणार आहे. घाटमाथ्यावर देखील पाऊस दमदार हजेरी लावणार आहे. परंतु उर्वरीत महाराष्ट्रात मात्र विखुरलेल्या स्वरुपात पाऊस पडेल, सर्वदूर पाऊस होणार नाही.
20 सप्टेंबर ते 27 सप्टेंबरपर्यंत या काळात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस होणार आहे. या काळात नांदेड जिल्हा, लातूर जिल्हा, बिड जिल्हा, परभणी जिल्हा, धाराशिव जिल्हा, सांगली जिल्हा, सातारा, कोल्हापूर, पुणे,अहिल्यानगर, या जिल्ह्यात पुढच्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस होणार आहे.
पावसाने खंड दिल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका. अर्धापूर तालुक्यातील प्रसिद्ध केळी बाहेर देशासह अनेक राज्यात विक्री होते. पन 40 दिवसापेक्षा अधिक पाऊस आणि वाढते तापमान याचा विपरीत परिणाम केळीवर झाला. बुरशीजन्य रोग सगळीकडे पसरला. पूर्ण वाढ होण्यापूर्वीच केळी झाडाला पिकून खराब झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या पूर्ण केळीबागा कापून काढल्या. अर्धापूर, मुदखेड तालुक्यातील शेकडो हेक्टरवरील केळी नष्ट झाल्याने यंदा केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.