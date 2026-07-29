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विदर्भात पावसाचे थैमान! वादळी वाऱ्यासह पाऊस बरसणार, पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे

राज्यात पाऊस परतला असताना पुढील काही दिवस मुंबईसह संपूर्ण राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होण्याचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:15 AM IST
विदर्भात पावसाचे थैमान! वादळी वाऱ्यासह पाऊस बरसणार, पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे
Image Credit: Maharashtra predicts heavy rains (AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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विदर्भात पावसाचे थैमान! वादळी वाऱ्यासह पाऊस बरसणार, पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे
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