विदर्भात पावसाचे थैमान! वादळी वाऱ्यासह पाऊस बरसणार, पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे

महाराष्ट्रातील पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. मुंबई व कोकणात पावसाचा जोर कमी असला तरी विदर्भात पावसाने थैमान घातले आहे. विदर्भात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवली असून आणखी दोन दिवस मुसळधार पाऊस बरसणार आहे. तसंच, मुंबईत मात्र पावसाचा जोर कमी असणार आहे.
बंगालच्या उपसागरात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा पुढील 48 तासांत मध्य प्रदेश आणि विदर्भाच्या दिशेने पुढे सरकत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांत, विशेषतः विदर्भात वादळी वाऱ्यासह अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या प्रभावामुळं राज्यातील विविध भागांत 29 ते 31 जुलैदरम्यान पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे.
पाकिस्तानकडून गुजरात, मुंबई, आसपासच्या परिसराकडे वाहून येणाऱ्या कोरड्या वान्यांमुळे मुंबई आणि लगतच्या परिसरात पावसाचा जोर कमी आहे. सध्या पावसाने काही प्रमाणात विश्रांती घेतली असली तरी हलका ते मध्यम पाऊस सुरू राहील, असे हवामान अभ्यासक अश्रेय शेट्टी यांनी सांगितले.
29 ते 31 जुलैदरम्यान राज्यातील विदर्भ, उत्तर मराठवाडा, खानदेश, कोकण तसेच मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या कालावधीत विदर्भ, उत्तर मराठवाडा आणि खानदेशमध्ये वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. तुलनेत मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात कमी पावसाची शक्यता आहे.
29 जुलै रोजी कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव प्रामुख्याने विदर्भात, विशेषतः पूर्व विदर्भात जाणवण्याची शक्यता आहे. 30 जुलै रोजी त्याचा प्रभाव पश्चिम विदर्भ, खानदेश, उत्तर मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसर आणि कोकणात अधिक जाणवू शकतो. 31 जुलै रोजी खानदेशातील काही भाग तसेच मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात पावसाचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे.
नागपूर शहरात मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भाग जलमय झाले होते. आजही ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता लक्षात घेऊन नागपूर शहरासह तीन तालुक्यातील शाळा महाविद्यालयांना आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.. कोणती अनुचित घटना घडू नये व विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेच्या दृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर शहरासह नागपूर ग्रामीण,हिंगणा व कामठी तालुक्यातील शाळांना सुट्टी लागू राहणार आहे.