/बंगालच्या उपसागरात हवामानात मोठे बदल, चक्रीवादळाचा परिणाम मान्सूनवर होणार, महाराष्ट्रातील 4 जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता

महाराष्ट्रात पावसाने मोठा ब्रेक घेतला होता. मात्र आता लवकरच राज्यात सर्वदूर मोठ्या पावसाची शक्यता आहे. रायगड, रत्नागिरी, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर जोरदार सरींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाने या परिसरात यलो अलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची बरसात होऊ शकते, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
मध्य प्रदेश परिसरावर कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून त्याला लागूनच समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. वायव्य बंगालच्या उपसागरात समुद्र सपाटीपासून 7.6 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली असून उद्या या भागात नव्याने कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचे संकेत आहेत.
चीनच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या डॉल्फिन चक्रीवादळाचा परिणाम प्रशांत महासागरातील आणि बंगालच्या उपसागरातील हवामानाच्या यंत्रणेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रशांत महासागरात मोठे वादळ किंवा तीव्र हालचाल सक्रीय असतात तेव्हा ते भारतीय उपखंडाकडे येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांची दिशा आणि बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्टाची निर्मिती तात्पुरती मंदावू शकतात. त्यामुळं बंगालच्या उपसागरात मान्सूनच्या ढगांचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळं चीनच्या चक्रीवादळाचा फटका भारतीय मान्सून प्रणालीवर बसण्याची शक्यता आहे.
अरबी समुद्रावरुन येणाऱ्या वाऱ्यामुळं 15 ऑगस्टपर्यंत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांत जोरदार पाऊस पडू शकतो. रायगड, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावरही चांगल्या पावसाची शक्यता आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये आज आणि उद्या मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तसंच, कोकण आणि गोव्यात या आठवड्यात पाऊस पुन्हा जोर धरणार आहे. समुद्रातील हवामानाची अनुकुल प्रणाली, आयओडीची साथ आणि मध्य प्रदेशातील कमी दाबाचा पट्ट्यामुळं कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथ्यावर चांगला पाऊस अपेक्षित आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथे मंगळवारी आणि बुधवारी पावसाच्या सरींचा वेग वाढणार आहे.