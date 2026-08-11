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बंगालच्या उपसागरात हवामानात मोठे बदल, चक्रीवादळाचा परिणाम मान्सूनवर होणार, महाराष्ट्रातील 4 जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता

गेल्या आठवडाभर विश्रांती घेतलेला पाऊस महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांत पुन्हा रौद्ररूप धारण करण्याची शक्यता आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:21 AM IST
बंगालच्या उपसागरात हवामानात मोठे बदल, चक्रीवादळाचा परिणाम मान्सूनवर होणार, महाराष्ट्रातील 4 जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता
Image Credit: IMD issued Yellow Alert for heavy rainfall in select ghat areas of Maharashtra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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