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महाराष्ट्र 23 जिल्ह्यांना IMD चा अलर्ट; पावसाबाबत धोकादाक इशारा, अनेक ठिकाणी शाळांना सुट्टी जाहीर

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 26 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान ) महाराष्ट्र 23 जिल्ह्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. जाणून घेऊया 26 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान कसे असेल.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 25, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:04 PM IST
महाराष्ट्र 23 जिल्ह्यांना IMD चा अलर्ट; पावसाबाबत धोकादाक इशारा, अनेक ठिकाणी शाळांना सुट्टी जाहीर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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