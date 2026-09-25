/महाराष्ट्र 23 जिल्ह्यांना IMD चा अलर्ट; पावसाबाबत धोकादाक इशारा, अनेक ठिकाणी शाळांना सुट्टी जाहीर

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 26 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान ) : उत्तर किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशाजवळ बंगालच्या उपसागरात तयार तीव्र कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. याचा परिमणा देशाच्या हवामानावर झाला आहे. तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र वायव्य दिशेने सरकत आहे. महाराष्ट्रासह 23 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे.
26 सप्टेंबर रोजी हवामान कसा असेल याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. 23 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 80 किलोमीटर वेगापर्यंतच्या वादळी वाऱ्यांचा इशारा देण्यात आला आहे. २६ सप्टेंबर रोजी, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना मुसळधार पावासाचा इशारा देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशात अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर
26 सप्टेंबर रोजी पूर्व उत्तर प्रदेशात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातही पुढील तीन दिवसांत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. पावसाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जिल्ह्यांमधील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. खराब हवामान आणि मुसळधार पावसामुळे लखनौमधील शाळा उद्या बंद राहतील. इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या सर्व शाळांसाठी ही घोषणा करण्यात आली आहे.
कानपूर देहात, अयोध्या आणि कौशांबी येथे 26 सप्टेंबर रोजी इयत्ता पहिली ते बारावीच्या शाळा बंद ठेवण्यीाचे आदेश देण्यात आले आहेत. मिर्झापूर, बांदा, चित्रकूट आणि प्रयागराज येथे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शाळा बंद राहणार आहेत.
उत्तराखंडमध्ये 25 ते 28 सप्टेंबर रोजी मुसळधार पाऊस, तर 27 सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. 26 सप्टेंबर रोजी उत्तराखंडमधील काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. 28 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान जम्मू-काश्मीर-लडाख आणि लगतच्या परिसरात पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे.