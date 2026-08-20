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महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती चिंताजनक, मराठवाड्यातील या जिल्ह्यांना मात्र दिलासा, विजांसह वादळी पावसाचा अलर्ट

पुणे, नाशिक आणि कोकण-मुंबईचा काही भाग वगळता, उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी नोंदवले गेले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:23 AM IST
महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती चिंताजनक, मराठवाड्यातील या जिल्ह्यांना मात्र दिलासा, विजांसह वादळी पावसाचा अलर्ट
Image Credit: IMD issues warning of heavy rainfall over marathwada and some part of region

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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