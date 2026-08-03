सोमवारपासून पुन्हा पाऊस ब्रेक घेणार, पण 'या' जिल्ह्यांत मोठ्या पावसाची शक्यता

सोमवारपासून राज्यातून पावसाचा जोर ओसरणार आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळं उत्तर-पूर्व भारतासह मध्य भारत आणि विदर्भात पावसाने जोरदार हजेरी लावली होती. मात्र आता हे कमी दाबाचे क्षेत्र हळूहळू विरळ होत जात असून गुजरातच्या दिशेने सरकत आहे. त्यामुळं त्याचा थेट परिणाम मान्सूनवर होऊन पावसाचा जोर कमी होणार आहे. राज्यात मुसळधार पाऊस न होता केवळ रिमझिम पावसाची सर येईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला येईल.
जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर आता ऑगस्ट महिन्यात मात्र पाऊस विश्रांती घेणार आहे. आता 4 ते 6 ऑगस्टपर्यंत राज्यात पावसाचे प्रमाण अल्प राहणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण मराठवाडा, सोलापूर तसंच, विदर्भातील वाशिम, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे.
तर, संपूर्ण कोकण, खान्देश, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि पश्चिम विदर्भातील अमरावती, बुलढाणा, अकोला व वर्धा जिल्ह्यांमध्ये मात्र ऑगस्ट महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
खान्देश, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पश्चिम विदर्भ (अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ) आणि संपूर्ण मराठवाड्यात पावसाचा जोर ओसरून केवळ हलक्या श्रावणसरी पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईसह संपूर्ण कोकण आणि पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांत 6 ऑगस्टपर्यंत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. या काळात वाऱ्याचा वेग 30 ते 40 किमी प्रतितास असण्याची शक्यता आहे.
मुंबई वेधशाळेच्या हवामानअंदाज नुसार 03 ऑगस्ट 2026 रोजी रायगड, पुणे घाट, सातारा घाट, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली आदी जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.