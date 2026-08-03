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सोमवारपासून पुन्हा पाऊस ब्रेक घेणार, पण 'या' जिल्ह्यांत मोठ्या पावसाची शक्यता

3 ऑगस्टला कोणकोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. जाणून घेऊया सविस्तर बातमी.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:04 AM IST
सोमवारपासून पुन्हा पाऊस ब्रेक घेणार, पण 'या' जिल्ह्यांत मोठ्या पावसाची शक्यता
Image Credit: IMD issues yellow warning for heavy rainfall over maharashtra kokan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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