Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /एल निनोचे सावट असतानाच आता IOD सक्रीय, 12 ऑगस्टनंतर महाराष्ट्रात हवामानात मोठे बदल होणार, आज 9 जिल्ह्यांना अलर्ट

एल निनोचे सावट असतानाच आता IOD सक्रीय, 12 ऑगस्टनंतर महाराष्ट्रात हवामानात मोठे बदल होणार, आज 9 जिल्ह्यांना अलर्ट

मागील आठवड्यात बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या प्रणालीमुळे राज्यात सर्वदूर पावसाची नोंद झाली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:26 AM IST
एल निनोचे सावट असतानाच आता IOD सक्रीय, 12 ऑगस्टनंतर महाराष्ट्रात हवामानात मोठे बदल होणार, आज 9 जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: IMD weather forecast (Photo-AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! म्हाडाच्या 2,640 घरांच्या लॉटरीचा मुहूर्त ठरला, 6 ऑगस्टला पूर्ण होणारे हजारो अर्जदारांचे स्वप्न
2
3
4
5