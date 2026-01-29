English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून तात्काळ कारवाई

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र सुन्न झाला. या अपघातानंतर अजित पवार ज्या विमानाने प्रवास करत होते त्या विमानाबाबत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यात. अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून तात्काळ कारवाई सुरु आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 29, 2026, 03:50 PM IST
अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून तात्काळ कारवाई

Baramati Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झाले.  बारामतीजवळ अजित पवारांच्या विमानाच्या अपघातप्रकरणी कारवाईला वेग आला आहे. NDRFकडून अपघाताच्या ठिकाणाची पाहणी करण्यात आली. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडूनही तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोकडून तपास सुरु करण्यात आलाय. तपास पथकांनी विमानाचा ब्लॅक बॉक्स ताब्यात घेतला आहे. या ब्लॅक बॉक्सच्या तपासातून अपघाताची कारणं स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. विमान अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून तात्काळ कारवाई करण्यात आली.

बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे.  अपघातानंतर सर्व प्रतिसाद आणि तपास यंत्रणा त्वरित कार्यान्वित झाल्या आहेत.  एअरक्राफ्ट अ‍ॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (AAIB) कडून अधिकृत तपास सुरू आहे. तपास पथके घटनास्थळी  AAIB दिल्ली येथील 3 अधिकाऱ्यांचे पथक 28 जानेवारी रोजी घटनास्थळी दाखल झाली. DGCA मुंबई प्रादेशिक कार्यालयातील 3 अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र पथकही घटनास्थळी उपस्थित होते.  AAIB चे महासंचालक जी. व्ही. जी. युगंधर यांनीही घटनास्थळी भेट दिली.

ब्लॅक बॉक्स जप्त

अपघातग्रस्त विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. ब्लॅक बॉक्सच्या विश्लेषणातून अपघाताची कारणे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.  या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास जलदगतीने सुरू असून प्रगती वेगाने सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.  सखोल, पारदर्शक आणि कालबद्ध चौकशीला प्राधान्य देण्यात आल्याचे तपास पथकाकडून सांगण्यात आले.  स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) आणि लागू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपास सुरु आहे. 

कायदेशीर तरतुदी

AAIB Rules, 2025 अंतर्गत तपास सुरू आहे.  नियम 5 आणि नियम 11 अन्वये अधिकृत चौकशी केली जात आहे.  MoCA ची भूमिका अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.  नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या  देखरेखीत संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.  ठरावीक कालमर्यादेत तपास पूर्ण करण्याची हमी देण्यात आली आहे.   सर्व निष्कर्ष अधिकृत तपास अहवालातून जाहीर केले जाणार आहेत. 

वनिता कांबळे

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

