English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा', उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषदेत मोठी मागणी

Uddhav Thackeray : शिवसेना UBT चे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मतदान केंद्रांवर होणाऱ्या घोळासाठी निवडणूक आयोग आणि आयुक्त यांना जबाबदार धरत त्यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Jan 15, 2026, 02:45 PM IST
'निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा', उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषदेत मोठी मागणी
Photo Credit - Social Media

Uddhav Thackeray : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून मागच्या काही दिवसांपासून राजकीय पक्षांकडून मोठ्या उत्साहात प्रचार करण्यात येत होता. मंगळवारी या प्रचाराच्या तोफा थंड झाल्या आणि 15 जानेवारी रोजी महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मात्र सकाळपासूनच अनेक मतदान केंद्रांवर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद होतं, तर मतदानानंतर लावण्यात येणारी शाई ही अगदी सहजपणे निघून जात असल्याचे प्रकार समोर आले, त्यामुळे दुबार मतदानाची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेना UBT चे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मतदान केंद्रांवर होणाऱ्या घोळासाठी निवडणूक आयोग आणि आयुक्त यांना जबाबदार धरत त्यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विरोधी पक्षांचा निवडणूक जिंकण्यासाठी आटापिटा... : 

मातोश्रीवर शिवसेना UBT चे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, 'अनेक ठिकाणी मतदान झाल्यावर लावण्यात येणारी शाई सहज पुसली जाणे, मतदान केंद्र शोधण्यासाठी अडचण होणे, ईव्हीएम मशीन बंद पडणे अशा अनेक समस्या समोर येत आहेत. प्रसार माध्यम आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे सर्व प्रकार समोर येत आहे, यातून विरोधी पक्षांचा निवडणूक जिंकण्यासाठी केवढा आटापिटा केला जातोय हे समोर येतंय. अशावेळी प्रश्न पडतो निवडणूक आयोग नेमकं करतंय काय? महापालिका निवडणूक जवळपास 8 वर्षांनी होतं आहेत, मात्र या निवडणुकांसाठी आयोगाची तयारी अपुरी पडलेली दिसतेय. हे सगळं पाहून निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग कसले पैसे  खातायत? असा प्रश्न पडतो. हे परिस्थिती पाहून असं वाटतंय की संविधान म्हणतंय नागरिकांनी मतदान करा आणि निवडणूक आयोग म्हणतंय तुम्ही करूनच दाखवा', असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाचा खरपूस समाचार घेतला.  

हेही वाचा : धुळ्यात EVM मशीन फोडलं! भाजप उमेदवारांवर तोडफोडीचा आरोप

 

लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रयत्न - उद्धव ठाकरे : 

पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांवर सुद्धा टीका केली. उविरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांची मिली भगत असल्याचं म्हणत त्यांनी आरोप केले  की, 'महायुतीकडे कर्तृत्व नाहीये तेव्हा ते काहीही करतायत. भाजप आणि फडणवीस मतदानात गोंधळ निर्माण व्हावा यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करतायत. निवडणूक जिंकलण्यासाठी आटापिटा सुरु आहे. यामुळेच मोदींना वन नेशन वन इलेक्शन हवंय की ज्यामुळे त्यांना असा गोंधळ घालता येईल. भाजपने पैसे वाटले, वस्तू वाटल्या तरी जनता सुद्य आहे त्यांना खड्यासारखं बाजूला करेल. साम दाम दंड भेद या सगळ्याचा वापर करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. दुर्दैव असं की हे सगळे प्रकार दिसून सुद्धा निवडणूक आयोगा या सगळ्या गोष्टी नाकारत असेल तर निवडणूक आयोगाची ही सत्ताधाऱ्यांसोबत  मिली भगत आहे. मागचे 9 वर्ष तुम्ही केलंय काय? सनिटायझर आणि नेलपेंट रिमूव्हरने मतदानाची शाई सहज पुसून जातेय, यामुळे दुबार मतदान होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.  ही लोकशाहीची हत्या आहे'. असं म्हणत निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत केली. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
uddhav thackeraymarathi newsMumbai newsElections 2026

इतर बातम्या

धुळ्यात EVM मशीन फोडलं! भाजप उमेदवारांवर तोडफोडीचा आरोप

महाराष्ट्र बातम्या