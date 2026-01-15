'निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा', उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषदेत मोठी मागणी

Uddhav Thackeray : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून मागच्या काही दिवसांपासून राजकीय पक्षांकडून मोठ्या उत्साहात प्रचार करण्यात येत होता. मंगळवारी या प्रचाराच्या तोफा थंड झाल्या आणि 15 जानेवारी रोजी महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मात्र सकाळपासूनच अनेक मतदान केंद्रांवर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद होतं, तर मतदानानंतर लावण्यात येणारी शाई ही अगदी सहजपणे निघून जात असल्याचे प्रकार समोर आले, त्यामुळे दुबार मतदानाची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेना UBT चे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मतदान केंद्रांवर होणाऱ्या घोळासाठी निवडणूक आयोग आणि आयुक्त यांना जबाबदार धरत त्यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे.
मातोश्रीवर शिवसेना UBT चे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, 'अनेक ठिकाणी मतदान झाल्यावर लावण्यात येणारी शाई सहज पुसली जाणे, मतदान केंद्र शोधण्यासाठी अडचण होणे, ईव्हीएम मशीन बंद पडणे अशा अनेक समस्या समोर येत आहेत. प्रसार माध्यम आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे सर्व प्रकार समोर येत आहे, यातून विरोधी पक्षांचा निवडणूक जिंकण्यासाठी केवढा आटापिटा केला जातोय हे समोर येतंय. अशावेळी प्रश्न पडतो निवडणूक आयोग नेमकं करतंय काय? महापालिका निवडणूक जवळपास 8 वर्षांनी होतं आहेत, मात्र या निवडणुकांसाठी आयोगाची तयारी अपुरी पडलेली दिसतेय. हे सगळं पाहून निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग कसले पैसे खातायत? असा प्रश्न पडतो. हे परिस्थिती पाहून असं वाटतंय की संविधान म्हणतंय नागरिकांनी मतदान करा आणि निवडणूक आयोग म्हणतंय तुम्ही करूनच दाखवा', असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाचा खरपूस समाचार घेतला.
पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांवर सुद्धा टीका केली. उविरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांची मिली भगत असल्याचं म्हणत त्यांनी आरोप केले की, 'महायुतीकडे कर्तृत्व नाहीये तेव्हा ते काहीही करतायत. भाजप आणि फडणवीस मतदानात गोंधळ निर्माण व्हावा यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करतायत. निवडणूक जिंकलण्यासाठी आटापिटा सुरु आहे. यामुळेच मोदींना वन नेशन वन इलेक्शन हवंय की ज्यामुळे त्यांना असा गोंधळ घालता येईल. भाजपने पैसे वाटले, वस्तू वाटल्या तरी जनता सुद्य आहे त्यांना खड्यासारखं बाजूला करेल. साम दाम दंड भेद या सगळ्याचा वापर करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. दुर्दैव असं की हे सगळे प्रकार दिसून सुद्धा निवडणूक आयोगा या सगळ्या गोष्टी नाकारत असेल तर निवडणूक आयोगाची ही सत्ताधाऱ्यांसोबत मिली भगत आहे. मागचे 9 वर्ष तुम्ही केलंय काय? सनिटायझर आणि नेलपेंट रिमूव्हरने मतदानाची शाई सहज पुसून जातेय, यामुळे दुबार मतदान होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. ही लोकशाहीची हत्या आहे'. असं म्हणत निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत केली.