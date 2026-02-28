Explained: या एवढाशा मुलांना 'तसल्या' गोष्टी कशा माहित? पालकांनो आत्ताच सावध व्हा!

Impact of Bad Social Media Content on Childrens: आजकाल सोशल मिडियावर असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये अवघ्या 7 ते 8 वर्षांची मुले सेक्शुअल अॅक्टिव्हिटी करत आहेत. या लहान मुलांच्या वयाच्या अनुषंगाने हे खुपच धक्कादायक आहे. तसेच नुकतीच नागपूरमधून एक बातमी समोर आली. ज्यामध्ये सख्ख्या भावानेच त्याच्या लहान बहिणीवर लैंगिक अत्याचार केला. पण लहान मुलांना या अशा गोष्टींची माहिती मिळते तरी कुठून? अशा गोष्टी ते कुठे पाहतात? याचा त्यांच्या बालमनावर काय परिणाम होतो? लहान मुलांच्या अशा वागण्यामागे पालकच कुठेतरी जबाबदार आहेत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सदर बातमीतून जाणून घ्या.
दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गेल्यावर्षी एका 13 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच सख्ख्या भावाने लैंगिक अत्याचार केले अन् ती गर्भवती राहिली. तिची तब्येत बिघडली असता तपासासाठी हृग्णालयात नेले असता ती 26 आठवड्यांपासून गर्भवती असल्याचे समोर आले. या प्रकरणातील तिच्या 16 वर्षीय भावाला अल्पवयीन असल्यामुळे किशोर न्याय नियमांनुसार शासकीय निरीक्षणगृहालत ठेवण्यात आले आहे. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
इथे एकच प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे, या अल्पवयीन मुलाला या सर्व गोष्टींबद्दल माहिती कुठून मिळाली? मिळालेल्या माहितीनुसार, मोबाईलवरील अश्लील व्हिडिओंच्या प्रभावामुळे हे कृत्य घडले.
बऱ्याचदा परिस्थितीमुळे पालकांना त्यांच्या मुलांना घरी एकटे सोडून दिवसभर कामासाठी बाहेर जावे लागते. पण मुलांकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांना चांगले काय? वाईट काय? हे सांगणारं मोठं कोणी नसतं. तसेच कामाच्या व्यस्ततेत असताना आई-वडिल मुलांच्या हातात मोबाइल देतात. पण ते त्या मोबाइलमध्ये काय पाहत आहेत, याकडे कोणाचेच लक्ष नसते. सध्याच्या काळात सोशल मिडियावरील अल्गोरिदम आणि अनफिल्टर्ड कंटेटमुळे मुलांपर्यंत चुकीची माहिती सहज पोहोचते. तसेच काहीवेळा मुले समोर असताना पालकांना खुपच विचार करून वागले पाहिजे. लहान मुले जे पाहतात त्याचेच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात, कारण त्यांना त्यातील गांभीर्य समजून घेता येत नाही.
1. मुलांना मोबाइल देत असाल तर युट्यूबवर रिस्ट्रिक्टेड मोड सुरू करा. गुगल फॅमिली लिंक यांसारख्या अॅप्सचा वापर करा, ज्यामुळे मुले काय शोधत आहेत आणि किती वेळ मोबाइल वापरतात याकडे तुमचे लक्ष राहील. रात्री झोपताना किंवा मुले एकटी असताना त्यांच्या हातात मोबाइल देणे टाळा.
2. मुलांना वाढत्या वयानुसार शरीराच्या खाजगी भागांबद्दल माहिती द्या. त्यांना बॅड टच आणि गुड टच बद्दल सांगा. तसेच सोशल मिडियावर दिसणाऱ्या अनेक गोष्टी खऱ्या नसतात आणि त्यांचे अनुकरण करणे चुकीचे आहे हे देखील सांगा.
3. जर तुम्हाला तुमच्या मुलांच्या वागणुकीत बदल दिसला तर, त्यांच्यावर ओरडण्याऐवजी शांतपणे संवाद साधा. 'तू हे कुठे पाहिले?' किंवा 'त्याबद्दल काय वाटते?' असे शांतपणे विचारा. मुलांना ओरडल्यास ते खुलेपणाने न राहता लपवण्याचा प्रयत्न करतात.
4. अनेक लहान मुले देखील रील्स स्क्रोल करत असतात, युट्युब शॉर्ट्स बघत असतात. अशावेळी तुमच्या सोशल मिडियाचा अल्गोरिदम बिघडला असेल तर, दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे.
5. जर तुम्ही वर्किंग पॅरेन्ट्स असाल आणि मुले दिवसभर एकटी घरात राहत असतील. तर त्यांचा रिकामा वेळ कमी करा. त्यांना विविध प्रकारच्या आर्ट क्लासेसमध्ये पाठवा. त्यांना मैदानी खेळ, वाचन, चित्रकला यांसारख्या छंदांमध्ये गुंतवा. मुलांना रिकामा वेळ मिळाला किंवा ते कंटाळले तरच मोबाइलकडे वळतात.
6. मुलांसमोर तुमची वागणूक नीट ठेवा. त्यांच्यासमोर मोबाइलचा अतीवापर करणे टाळा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुमच्या मुलांमध्ये अशा कृतींचे प्रमाण वाढत असेल तर, संकोच न करता एखाद्या बाल मानसशास्त्रज्ञानाचा सल्ला घ्या.