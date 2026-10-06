/महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध कास पठारावर फिरायला जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी अत्यंत चिंताजनक बातमी; अल निनोचा महाभयानक परिणाम

सातारा : साताऱ्याच्या कास पठारावर दरवर्षी फुलणाऱ्या दुर्मिळ रानफुलांचा यंदाचा हंगाम अवघ्या महिनाभरातच संपल्याचं चित्र आहे. वाढता उन्हाचा तडाखा आणि अचानक गायब झालेला पाऊस यामुळे फुलांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटलं आहे. कास वन समितीच्या वतीने यंदा फुलांचं प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे वनविभागाने पर्यटकांसाठीचं ऑनलाइन बुकिंगही बंद केलं आहे
जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळालेलं साताऱ्याचं कास पठार. दरवर्षी पावसाळ्यानंतर विविध रंगांच्या दुर्मिळ रानफुलांनी बहरून जातं. मात्र यंदा या फुलांच्या बहरावर हवामानाचा परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे. पावसाने अचानक घेतलेली विश्रांती आणि वाढलेल्या उन्हाच्या तडाख्यामुळे फुलांचं प्रमाण झपाट्याने कमी झालं. त्यामुळे यंदाचा फुलांचा हंगाम अपेक्षेपेक्षा लवकर संपला आहे
कास वन समितीच्या वतीने पठारावर फुलांचं प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याची माहिती देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. फुलांचा बहर कमी झाल्याने पर्यटकांची संख्या आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेला फुलांचा नजारा यावरही परिणाम झाला आहे. यंदाच्या बदललेल्या हवामानामागे अल निनोच्या प्रभावाचाही उल्लेख केला जात आहे. वाढतं तापमान आणि पावसातील बदल याचा थेट परिणाम कासच्या नाजूक आणि दुर्मिळ वनस्पतींवर होत असल्याचं चित्र आहे.
फुलांचा बहर कमी झाल्याने वनविभागाने कास पठारावरील ऑनलाइन बुकिंगही बंद केलं आहे. त्यामुळे यंदाचा कासचा फुलांचा हंगाम अवघ्या महिनाभरातच संपल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असताना, आता कास पठारावरील दुर्मिळ फुलांनाही पावसाअभावी आणि वाढत्या उष्णतेचा फटका बसला आहे. त्यामुळे ‘राज्यात दुष्काळ, कासकडेही दुष्काळ’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.