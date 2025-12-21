72 तासांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही घडू शकते? महाविकासआघाडी तुटल्यानंतर संजय राऊत यांचे लक्षवेधी वक्तव्य

BMC Election 2026: ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली आहे. ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकासआघाडी फुटली आहे. मुंबईत काँग्रसेने वेगळं लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेससारखा मोठा पक्ष महाविकासआघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर संजय राऊत यांनी लक्षवेधी वक्तव्य केले आहे. 72 तासांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही होवू शकते? अशा प्रकारचे वक्तव्य संजय राऊत यांनी केले आहे.
राज्यातील 288 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती यांचा निकाल जाहीर झाला आहे. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या रणधुमाळीत भाजपसह महायतीची यशस्वी घौडदौड पहायला मिळत आहे. या निकालानंतर महाविकास आघाडी सतर्क झाली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीत झालेल्या बिघाडीबाबत भाष्य केले आहे. तसेच काँग्रेसची संपर्क साधणार असल्याचे वक्तव्य केले आहे.
महाविकास आघाडी तुटली आहे पुढे काय? असा प्रश्न संजय राऊत यांना पत्रकारांना विचारला. अजून 72 तास शिल्लक आहे आहेत अशा प्रकारचे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी शेवट पर्यंत प्रयत्न राहील. महाविकास आघाडीतील एक घटक पक्ष म्हणजे काँग्रेस आहे. आम्ही त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या दिल्लीतील नेत्यांशी चर्चा केलीय हायकामांडशी बोललो. त्यांच मन वळवण्याचं कामं सुरु आहे. पण आमच्यात कटुता नाही. जरी ते वेगळे लढत असले तरी आम्ही एकत्र आहोत असे संजय राऊत म्हणाले.
72 तासांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडू शकतात. काँग्रेसचे मन वळवण्यात महाविकास आघाडीला यश येईल. काँग्रेस पुन्हा आघाडीत सामील होणार का असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज ठाकरेंमुळे काँग्रेसनं मुंबईत स्वबळाचा नारा दिला आहे. मुंबईमध्ये काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे. काँग्रसेचे महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी ही घोषणा केली. मुंबईत काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडली आहे. स्वबळावर लढणं कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. 'कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याचे चेन्निथला यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ठाकरे बंधूंसोबत जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंशी युती करण्यासाठी राष्ट्रवादी (SP)चे मुंबईतील स्थानिक नेते अनुकूल असल्याचे समजते.
शिवसेना मनसेच्या जागा वाटपाबाबत संजय राऊत यांनी भाष्य केले. दोन्हीही पक्षाचे नेते सामना कार्यालयात बसलेले. चर्चा पूर्ण झाली आहे. चर्चा संपली आहे जागा वाटप झालं आहे. कोणी कुठे लढायचं हे ठरलं आहे. कुठलीही अडचण नाही. ज्या अडचणी होत्या त्या बंधुनी मिळून दूर केल्या आहेत. काही गोष्टी कटुतेने करायच्या असतात. ही शेवटची बैठक आहे असं मानतो. येत्या एक दोन दिवस आमची घोषणा होईल असे ते म्हणाले.
विधानसभेचे निकाल पाहता मशीन तशीच सेट आहे असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. 120-125 भाजप, शिवसेनेचे 54 विधानसभेला आणि 40-41 अजित पवार. आकडे तेच आहेत. मशीनची सेटिग तीच कायम आहे. आकड्यात अजिबात बदल झालेला नाही. भाजपने मशीन त्याचं पद्धतीने फिट केल्या. आकडे तरी बदलायला पाहिजे होते” असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. या निवडणुकीत “पैशांची जी गारपीट झाली, त्या गारपिटीपुढे कोणी टिकणार नाही. 30 कोटी बजेट असलेली नगरपालिका जिंकण्यासाठी भाजप, शिंदे गट 150-150 कोटी खर्च करतो. नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी चार्टर फ्लाइट, हेलिकॉप्टरचा वापर झाला. स्पर्धा इथे सत्ताधारी पक्षातच होती. पैशांचा प्रचंड धुरळा उडाला” अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.