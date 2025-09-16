English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

10वी -12वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'हा' नियम नाही पाळला तर वर्ष वाया जाईल, तर परीक्षेतही मोठा बदल

10th- 12th Exam News : 0वी -12वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. दहावी- बारावी बोर्डाच्या परीक्षेबद्दल माध्यमिक शिक्षण मंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसंच तर शाळेतील उपस्थितीवरुन तुम्ही परीक्षा देऊ शकता की नाही याबद्दल निर्णय घेण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 16, 2025, 10:52 AM IST
10वी -12वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'हा' नियम नाही पाळला तर वर्ष वाया जाईल, तर परीक्षेतही मोठा बदल

10th- 12th Exam News : दहावी- बारावी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. तुमच्या घरात दहावी किंवा बारावीचे विद्यार्थी असेल तर या परीक्षेबद्दल दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पहिला निर्णय हा विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाचा तर दुसरी निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ शकतं. सर्व प्रथम आनंदाची बातमी आपण जाणून घेणार आहोत. दहावी - बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत पहिला दिवशी हिंदी किंवा मराठीचा पेपर घेण्यात येतो. पण आता या नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आाल आहे. माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हिंदी भाषेच्या पेपरच्या ऐवजी सोप्पा विषयाचा पेपर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

खरं तर हिंदीचा पेपर विद्यार्थ्यांना मार्क वाढविण्यासाठी सोप्पा मानला गेला आहे. पण असंख्य विद्यार्थ्यांना हिंदी पेपरमुळे मानसिक दबाव येतो, हे समोर आला आहे. त्यामुळे परीक्षेची सुरुवात विद्यार्थ्यांची चिंतेत आणि मानसिक दबावाने होते. त्यामुळे बोर्डाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. 

पहिला पेपरच जर हिंदीसारखा मुख्य विषय असेल त्यात मानसिक दबाव आल्यास विद्यार्थ्यांच्या पुढील पेपरांवर त्याचा ताण दिसून येतो. गेल्या काही दिवसांमध्ये हिंदी या विषयात विद्यार्थ्यांचा नापास होण्याची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना तणाव येऊ नये आणि अख्खा परीक्षेदरम्यान वातावरण तणावमुक्त राहावे यासाठी महत्त्वपूर्ण नियम घेण्यात आला आहे. पण बोर्डाकडून पहिला सोप्पा पेपर कुठला असेल याबद्दल अद्याप काही स्पष्ट सांगण्यात आलेले नाही. तर या बदलामुळे विद्यार्थी पहिल्या दिवशी सोपा विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'हा' नियम नाही पाळला तर वर्ष वाया जाईल

तरदुसरीकडे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सीबीएसई दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सीबीएसई विद्यार्थ्यांसाठी हा नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, नाहीतर त्यांचं वर्ष वाया जाऊ शकतं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सांगितलं की, विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे शाळेत हजेरी लावून किमान 75 टक्के उपस्थिती राखणे अनिवार्य असणार आहे. तुमची शाळेतील हजेरी ही 75 टक्के खाली असेल तर तुम्ही परीक्षेसाठी पात्र ठरणार नाही, असं ‘सीबीएसई’ने स्पष्ट केले आहे.

या सूचनांनुसार दहावी आणि बारावी हे दोन वर्षांचे शैक्षणिक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलं आहे. म्हणजे, दहावीची परीक्षा द्यायची असल्यास विद्यार्थ्याने नववी आणि दहावी असे दोन्ही वर्ग शिकलेले असणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे, बारावीची परीक्षा देण्यासाठी अकरावी आणि बारावी या दोन्ही वर्षांचा अभ्यास पूर्ण करणे गरजेचे राहणार आहे. केवळ अंतिम वर्षी शिकून परीक्षा देता येणार नाही, असा इशारा मंडळाने विद्यार्थ्यांना दिला आहे. 

FAQ

1. दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षेत हिंदी पेपरबाबत कोणता बदल करण्यात आला आहे?
माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) दहावी आणि बारावी परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी हिंदी किंवा मराठी पेपर ऐवजी सोपा विषय ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक दबाव कमी होईल आणि परीक्षेची सुरुवात आत्मविश्वासाने होईल.

2. हिंदी पेपर बदलण्यामागचे कारण काय आहे?
हिंदी पेपर विद्यार्थ्यांना मार्क वाढविण्यासाठी सोपा मानला जातो, पण अनेक विद्यार्थ्यांना त्यामुळे मानसिक तणाव आणि नापास होण्याची भीती वाटते. पहिल्या पेपरमुळे पुढील परीक्षांवर परिणाम होतो. त्यामुळे बोर्डाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा बदल केला आहे.

3. पहिल्या दिवशी कोणता सोपा पेपर ठेवला जाईल?
बोर्डाने पहिल्या दिवशी सोपा विषय ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण नेमका कोणता विषय असेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. हे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देण्यासाठी केले जात आहे.

4. दहावी-बारावी परीक्षांसाठी हजेरी नियम काय आहे?
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) दहावी आणि बारावी परीक्षांसाठी किमान 75% उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. जर उपस्थिती 75% खाली असेल, तर विद्यार्थी परीक्षेसाठी अपात्र ठरेल आणि वर्ष वाया जाईल.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
examsschsc10th student12th student

इतर बातम्या

कायद्याचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणारा आवाज हरपला! वयाच्या...

भारत