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पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रातील 'या' भागातील शाळा सुरु होण्याची तारीख बदलली; आता 15 जून नाही, तर...

Important News For Students And Parents: सर्वच पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली असून ही बातमी शाळा सुरु होण्याच्या तारखांसंदर्भात आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 10, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:34 PM IST
पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रातील 'या' भागातील शाळा सुरु होण्याची तारीख बदलली; आता 15 जून नाही, तर...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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