पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रातील 'या' भागातील शाळा सुरु होण्याची तारीख बदलली; आता 15 जून नाही, तर...

Important News For Students And Parents: सर्वच पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संचालनालयाने शाळा सुरु करण्याच्या तारखांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरं तर राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्षाची लगबग सुरू झाली असली, तरी विदर्भातील वाढत्या तापमानाचा पारा अधिकच आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालनालयाने शाळा सुरु करण्याच्या तारखाच बदलल्या आहेत. विदर्भातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आता 15 जूनऐवजी 22 जून 2026 पासून सुरू होतील असे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. हे परिपत्रक शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांच्या स्वाक्षरीने 9 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आले आहे.
विदर्भात सध्या उष्णतेची लाट सुरू आहे. जून महिना सुरू झाला तरी उष्णतेची ही तीव्र लाट कायम आहे. नागपूर आणि आसपासच्या परिसरामध्ये कमाल तापमान 41°C ते 42°C च्या आसपास नोंदवले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी ब्रह्मपुरी आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये तर पारा 47°C पर्यंत पोहोचला होता. अशा अत्यंत प्रतिकूल हवामानात लहान मुलांच्या आरोग्याला धोका आहे. लहान मुलांना उष्माघात आणि डिहाइड्रेशनचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
विदर्भातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती व इतरांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका (Writ Petition No. 4067/2026) दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी शाळा लांबणीवर टाकण्याची मागणी शिक्षण संघटना आणि पालकांकडून सातत्याने होत होती. या याचिकेची दखल घेत आणि विदर्भातील सध्याच्या भीषण हवामानाचा विचार करून शासनाने हा महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे.
शिक्षण संचालकांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकानुसार, विदर्भातील राज्य मंडळाच्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सोमवार 22 जून 2026 पासून सुरू होतील. 22 जून ते 30 जून 2026 या कालावधीत विदर्भातील शाळा सकाळच्या सत्रात भरवल्या जातील. 1 जुलै 2026 पासून विदर्भातील सर्व शाळा नेहमीच्या नियमित वेळेत सुरू होतील. विदर्भ वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रातील इतर सर्व विभागांमधील शाळा पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार म्हणजेच सोमवार 15 जून 2026 पासून नियमित वेळेत सुरू होतील.