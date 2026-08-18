/शिवसेनेसंदर्भातील सुनावणीत ठाकरेंकडून जबरदस्त युक्तिवाद; शिंदेंना अडचणीत आणणारे 15 महत्त्वाचे प्रश्न

शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सलग सहाव्या दिवशी युक्तिवाद केला. यादरम्यान त्यांनी पुन्हा एकदा कशाप्रकारे अवैधपणे नव्या गटाला मान्यता देण्यात आली आणि पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं याकडे लक्ष वेधलं. युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी नेमके कोणते मुद्दे मांडले हे थोडक्यात जाणून घ्या. दरम्यान आजची सुनावणी संपली असून उद्या म्हणजेच बुधवारी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.
1) 2018 ची पक्षाची घटना, सत्ता संरचना आणि पक्षाचे नेतृत्व हे 1999 च्या घटनेशी सुसंगत आहे का? ठाकरेंकडून विचारणा
सिबल: आम्हाला व्हीप जारी करण्याचा अधिकार आहे, आणि संसदेत पक्षाचा नेता कोण होणार हे निर्देशित करण्याचा अधिकारही त्यांनाच आहे. या प्रकरणी अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागतो. प्रश्न हा आहे की, २०१८ ची पक्षाची घटना, सत्ता संरचना आणि पक्षाचे नेतृत्व हे १९९९ च्या घटनेशी सुसंगत आहे का.
2) जर ते आमदार अखेरीस अपात्र ठरले, तर....;
ज्येष्ठ वकील सिबल: समजा, एखाद्या राजकीय पक्षाचा एक गट निवडणूक आयोगाकडे दावा करतो की तोच तो पक्ष आहे आणि त्याच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू आहे, तर तो पक्ष कोणता आहे हे ठरवण्यास निवडणूक आयोग स्वतंत्र असू शकतो. परंतु, हा निर्णय अपात्रतेच्या निर्णयानंतरच घेतला गेला पाहिजे. जर ते आमदार अखेरीस अपात्र ठरले, तर विधानसभेतील त्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाणार नाही. त्यामुळे, सुभाष देसाई यांचे म्हणणे जरी बरोबर असले की हे प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर पुढे जाऊ शकते, तरीही राजकीय पक्ष कोणाचा आहे हे ठरवण्याची प्रक्रिया अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयानंतरच झाली पाहिजे. अन्यथा, ही समस्या प्रत्येक वेळी उद्भवेल.
3) अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राचे पूर्णपणे उल्लंघन केले; ठाकरेंचा मोठा दावा
सिबल: अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे आणि १० व्या अनुसूचीच्या विरुद्ध असलेल्या कृतीद्वारे आमच्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अध्यक्षांनी असे म्हटले आहे की बहुसंख्य आमदार हे स्वतः राजकीय पक्षाचेच प्रतिनिधित्व करतात.
4) माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली आणि माझ्याच नेतृत्वाखाली त्यांना विधानसभेचे चिन्ह मिळाले,
सिबल: अध्यक्ष म्हणतात की पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे प्रतीक नसतो आणि नेतृत्वात मतभेद असल्याने पक्षप्रमुखांचा निर्णय पक्षाची इच्छा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. ते असे कसे म्हणू शकतात? मान्य आहे की मीच पक्षप्रमुख आहे आणि मीच त्यांची नियुक्ती केली आहे. माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली आणि माझ्याच नेतृत्वाखाली त्यांना विधानसभेचे चिन्ह मिळाले. आणि ते म्हणतात की त्यांना मान्यता देण्याची गरज नाही.
5) हे केवळ सुभाष देसाई यांच्या विरोधातच नाही, तर कायद्याच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
सिबल: हे केवळ सुभाष देसाई यांच्या विरोधातच नाही, तर कायद्याच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे. हे मान्य आहे की विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसतो, त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट दर्शवते असे तुम्ही गृहीत धरू शकत नाही. मग ते म्हणतात की, या फुटीच्या बाबतीत, 2018 च्या नेतृत्व रचनेतील बहुसंख्य नेत्यांची इच्छा ही राजकीय पक्षाशी समानार्थी आहे असे म्हणता येणार नाही.
6) कोणता गट राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी २०१८ ची नेतृत्व रचना मापदंड ठरू शकत नाही, ठाकरेंचा मोठा युक्तिवाद
सिबल: असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ज्यानुसार ते विधिमंडळ पक्षाच्या नेतृत्वाला राजकीय पक्ष मानू शकतील. नोंदवलेला निष्कर्ष पाहा. ते म्हणतात की, संविधानासोबत २०१८ ची नेतृत्व रचना पाहिल्यास, कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे या प्रश्नाचे कोणतेही विश्वसनीय उत्तर मिळत नाही आणि परिणामी, कोणता गट राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी २०१८ ची नेतृत्व रचना मापदंड ठरू शकत नाही.
7) त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केलं, ठाकरेंनी दाखवून दिली एकनाथ शिंदेंची सर्वात मोठी चूक
सिबल: त्याला काय निर्णय घ्यायचा आहे हे माहित होतं, मग त्या विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने काहीतरी गुंतागुंतीचा तर्क लावला. व्हिप आमच्या बाजूने होता. आम्ही असा व्हिप जारी केला होता की तुम्ही अध्यक्षांची निवड करू शकत नाही. त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केलं.
8) अधिकार अध्यक्षांना कुठून मिळतो? ठाकरेंची सुप्रीम कोर्टात विचारणा
सिबल: अध्यक्ष म्हणतात की पक्षाच्या घटनेची तपासणी करणे आवश्यक आहे आणि ती १९९९ ची घटना आहे, कारण निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी तीच घटना उपलब्ध आहे. या सगळ्यात लक्ष घालण्याचा अधिकार अध्यक्षांना कुठून मिळतो?
9) २१ जूनच्या ठरावाद्वारे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते हे वैधपणे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते
सिबल: आता, कलम २(१)(अ) अंतर्गत १६ आमदारांविरुद्ध २३ जून २०२२ रोजी अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आली; कलम २(१)(अ) अंतर्गत २२ आमदारांविरुद्ध २७ जून २०२२ रोजी अपात्रता याचिका क्र. १८/२०२२; अध्यक्षांच्या निवडणुकीशी संबंधित व्हीपच्या उल्लंघनासाठी कलम २(१)(ब) अंतर्गत ३९ आमदारांविरुद्ध ३ जुलै रोजी अपात्रता याचिका क्र. १९/२०२२; आणि विश्वासदर्शक ठरावाशी संबंधित व्हीपच्या उल्लंघनासाठी कलम २(१)(ब) अंतर्गत ३९ आमदारांविरुद्ध ५ जुलै २०२२ रोजी अपात्रता याचिका क्र. २१/२०२२ दाखल करण्यात आली. या सर्व याचिका अध्यक्षांनी १० जानेवारी २०२४ रोजीच्या चार आक्षेपार्ह निकालांद्वारे फेटाळून लावल्या. मी न्यायालयासमोर अशी तथ्ये मांडणार आहे, ज्यावर कोणताही वाद नाही. त्यामुळे आपण मान्य तथ्यांवरच पुढे जाऊ. त्यावर कोणताही वाद असू शकत नाही. असा निर्णय झाला की, प्रतिवादी गट विधानमंडळात बहुमत असल्यामुळे, तो स्वतः शिवसेना राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो. परिणामी, २१ जूनच्या ठरावाद्वारे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते हे वैधपणे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते आहेत.
खंडपीठ: ५५? सभागृह?
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: ५५. आणि ते ३९ होते. सुरुवातीला ३१, नंतर आठ जण सामील झाले. ते ३९ होते. त्यामुळे असा निर्णय झाला की, प्रतिवादी गट विधानमंडळात बहुमत असल्यामुळे, तो स्वतः शिवसेना राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो. परिणामी, २१ जूनच्या ठरावाद्वारे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते हे वैधपणे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते आहेत.
10) घटनेच्या दोन प्रतिस्पर्धी आवृत्त्या नव्हत्या - कपिल सिबल
सिबल: सुभाष देसाई प्रकरणात न्यायालयाने काय म्हटले ते पाहूया - जर प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या दोन किंवा अधिक आवृत्त्या सादर केल्या, तर अध्यक्षांनी प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केलेल्या आवृत्तीचा विचार केला पाहिजे. हे मान्य आहे की घटनेच्या दोन प्रतिस्पर्धी आवृत्त्या नव्हत्या. २०१८ च्या घटनेचा आधार घेण्यात आला आणि न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या पक्षाच्या घटनेच्या आवृत्तीचाच विचार केला पाहिजे. तीच २०१८ ची घटना आहे.
जर दोन किंवा अधिक आवृत्त्या सादर केल्या गेल्या, तर निवडणूक आयोगाला प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वीच्या आवृत्तीचा विचार करावा लागेल. १९९९ ची घटना अस्तित्वात आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी कधीच केला नाही. त्यांनी कोणतीही आवृत्ती सादर केली नाही.
11) १९९९ चे संविधान निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी उपलब्ध होते, असं कसं म्हणू शकतात?
सिबल: जर तुमचं असं म्हणणं असेल की निवडणूक आयोगाची कार्यवाही आणि अपात्रतेच्या याचिका वेगवेगळ्या आहेत, तर अध्यक्ष निवडणूक आयोगाची कार्यवाही या कार्यवाहीत कशी आणू शकतात आणि १९९९ चे संविधान निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी उपलब्ध होते, असं कसं म्हणू शकतात?
12) १९९९ च्या घटनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?
सिबल: अधिकारक्षेत्र नसलेले अध्यक्ष राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना १९९९ च्या पक्षघटनेशी करतात आणि असा निष्कर्ष काढतात की नेतृत्वाची रचना पक्षघटनेनुसार नाही. हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कसे येते? मी राजकीय पक्ष आहे, रचना अशी आहे, मी पक्षप्रमुख आहे, हे ते मान्य करतात, आणि ते याच्याशी असहमत नाहीत. त्यांची नियुक्ती त्याच अंतर्गत झाली आहे. मग १९९९ च्या घटनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? हा काही केवळ सैद्धांतिक अभ्यास नाही, हे खरे राजकारण आहे. मी त्यांना एक चिन्ह देतो, ते त्या चिन्हावर निवडणूक लढवतात, त्याच चिन्हावर मंत्री बनतात आणि मग अध्यक्ष नाही म्हणतात.
13) असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद
सिबल: मग ते म्हणतात की, शिवसेना राजकीय पक्षाच्या बाबतीत, २०१८ च्या नेतृत्व रचनेतील बहुसंख्य नेत्यांची इच्छा ही राजकीय पक्षाची इच्छा आहे असे म्हणता येणार नाही. याचा अर्थ काय? त्याने काही फरक पडत नाही. समजा माझ्याकडे बहुमत असते आणि अल्पमताने हे वचन दिले असते, तरीही ती माझीच इच्छा असती. असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ज्यानुसार ते विधिमंडळातील पक्षाला राजकीय पक्ष मानू शकतील. त्यानंतर ते असे प्रतिपादन करतात की, संविधानासोबत २०१८ ची नेतृत्व रचना वाचल्यास, कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे या प्रश्नाचे कोणतेही विश्वसनीय उत्तर मिळत नाही, आणि परिणामी कोणता गट राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी २०१८ ची नेतृत्व रचना हा मापदंड असू शकत नाही. संविधानाची कसोटी किंवा २०१८ ची नेतृत्व रचना यांपैकी कशालाही मापदंड बनवता येणार नाही, या निष्कर्षावर आल्यानंतर, ते विधिमंडळातील बहुमत हे उत्तर देऊ शकते का, हे ठरवण्याकडे वळतात. मग परिच्छेद १३२ मध्ये ते म्हणतात की, सुभाष देसाई यांनी असे मत मांडले होते की, जर दोन गट स्वतःला खरा पक्ष असल्याचा दावा करत असतील, तर शिवसेनेची घटना, पक्षाची नेतृत्व रचना आणि विधानसभेतील बहुमत यांना योग्य महत्त्व दिल्यानंतरच खरा राजकीय पक्ष कोणता आहे, हा प्रश्न विचारात घेऊन निश्चित केला पाहिजे. संबंधित घटनेसह २०१८ ची नेतृत्व रचना विश्वसनीय निकाल देत नाही, या निष्कर्षावर पोहोचल्यानंतर ते विधानसभेतील बहुमतावर आधारित चाचणी किंवा यंत्रणेकडे वळतात.
14) सादिक अली निकालाचा आधार घेतला आहे, जो आमच्या प्रकरणाला लागू होत नाही - सिबल
सिबल: अध्यक्षांनी सादिक अली निकालाचा आधार घेतला आहे, जो आमच्या प्रकरणाला लागू होत नाही. २१ जून रोजी संघटनेत बहुमत असण्याची कोणतीही परिस्थिती नव्हती. पक्षातील बहुसंख्य सदस्य त्यांच्यासोबत होते, असा त्यांचा दावा नाही. तो युक्तिवाद १९ जुलै रोजी करण्यात आला होता. २१ जून रोजी राजकीय पक्षात फूट पडली होती, असे नाही.
15) १० व्या अनुसूचीची योजना आणि रचना पूर्णपणे उलथवून टाकली, ठाकरेंचा मोठा आरोप
सिबल: अध्यक्षांनी असा निष्कर्ष दिला आहे की प्रतिवादींनी व्हीप आणि नेत्याची नियुक्ती वैधपणे केली होती. त्यांनी १० व्या अनुसूचीची योजना आणि रचना पूर्णपणे उलथवून टाकली आहे, जी आमदारांना ते ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत, त्याच्या निर्देशांचे पालन करण्यास बांधील ठेवण्याचा प्रयत्न करते आणि तिने विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षाशी एकरूप केले आहे.