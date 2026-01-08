'इम्तियाज जलील यांच्या कारवर झालेल्या हल्ल्यात संजय शिरसाट, अतुल सावेंचा हात', खळबळजनक आरोप

विशाल करोळे, झी 24 तास, छत्रपती संभाजीनगर: बुधवारी संभाजीनगरमध्ये झालेल्या राड्यानंतर एमआयएमने रस्त्यावर उतरत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केलं. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी राडा झाला त्याच ठिकाणापासून एमआयएमचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी यांनी पदयात्रेला सुरुवात केली. जलील यांच्या कारवर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या परिसराला छावणीचं स्वरुप आलं होतं. पोलिसांच्या प्रचंड गराड्यात या पदयात्रेला सुरुवात झाली. रॅलीत अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दोनशेहून अधिक पोलिसांची कुमक तैनात करण्यात आली होती. तब्बल दोन तासांच्या पायी रॅलीत ओवैसी यांनी मतदारांसोबत संवाद साधत एमआयएमला मतदान करण्याचं आवाहन केलं. तसंच विरोधकांना पराभव दिसत असल्यानंच जलील यांच्या कारवर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप ओवैसींनी केलाय.
दुसरीकडे कारवर हल्ला करणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी अन्यथा पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा इम्तियाज जलील यांनी दिलाय. कारवर झालेल्या हल्ल्यामागे संजय शिरसाट, अतुल सावेंचा हात असल्याचा आरोप जलील यांनी केला होता.या आरोपांनाही आता सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट आणि अतुल सावेंनीही उत्तर दिलंय.
एमआयएमने पायी रॅली काढत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केलं. मात्र यांत चर्चा होती ती पोलीस बंदोबस्ताची. त्यात आता इम्तियाज जलील यांनाही 10 पोलिसांचं संरक्षण मिळालंय. बुधवारी झालेल्या हल्लाप्रकरणी पोलिसांनी 50 लोकांवर दंगलीचे गुन्हे दाखल करत 6 जणांना अटक केलीय. त्यामुळे आता बुधवारचा राडा, त्यापाठोपाठ झालेली ओवैसींची पायी रॅली, यामुळे संभाजीनगरमधील हा वाद इतक्यात शमण्याची चिन्हं नाहीत.
छत्रपती संभाजीनगर मधील बायजीपुऱ्यात एमआयएम चे कार्यकर्ते आणि एमआयएमला नाराज असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली होती. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील हे त्या भागातून पदयात्रा काढत होते. पदयात्रा सुरू झाल्यापासूनच विरोध होत होता. त्यांच्यासमोरच हा राडा झाला. यावेळी इम्तियाज जलील यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. त्यानंतर अडवण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यावेळी दोन गटांमध्ये हमरीतुमरी होऊन हाणामारी झाली. त्यावेळी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. पोलिसांना सौम्य लाठीच्राज करावा लागला.