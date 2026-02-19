10 वर्षे उलटून गेली पण एकही वीट रचली नाही, शिवस्मारक फक्त घोषणेसाठी होतं का?

Chhatrapati Shivaji Maharaj Arabian Sea Statue: काही काळापूर्वी सरकारकडून अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते मोठ्या थाटामाटात 2016 मध्ये जलपुजन करण्यात होतं. यानंतर 2018 मध्ये या स्मारकाच्या जागेची पाहणी केली होती. यावेळी स्पीड बोटच्या झालेल्या अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. तर काही अधिकारी पत्रकार थोडक्यात बचावले होते. गिरगाव चौपाटीपासून समुद्राच्या थोडं आत जगातला सर्वात उंच शिवरायांचा पुतळा, 212 मीटर उंचीचा शिवरायांचा अश्वारुढ पुतळा अरबी समुद्रात दिमाखात शिवस्मारक उभारण्याची घोषणा झाली. एल अँड टी कंपनीला कामाचं कंत्राटही दिलं गेलं. पण त्यालाही आता 10 वर्ष लोटली आहे. पण शिवस्मारकाची घोषणा फक्त घोषणाच राहिली. कारण इतक्या वर्षात शिवस्मारकाची एक विट सुद्धा उभी राहु शकली नाहीये. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी, जागेची निवड, कोर्टवारी यात रखडलेल्या या स्मारकाबाबत सरकार दरबारी अनास्थाच दिसून येत आहे. यावरुनच राऊतांनी आणि सुप्रिया सुळेंनी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर शिवस्मारकाचं घाईघाईत जलपुजन केलं मात्र अजून काम न होणं है दुर्दैव असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय.
शिवस्मारकाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तसेच महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. पुन्हा सुनावणीसाठी राज्य सरकारही पुढाकार घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीये. पर्यावरणाची ना-हरकत प्रमाणपत्रे वादात आहेत. जनसुनावणीही अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे सरकार दरबारीच याबाबत अनास्था आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण ही बाबा भाजप नेत्यांनी फेटाळली आहे.
शिवस्मारकावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु राहतील. अर्थात विरोधक असो किंवा सरकार. शिवजयंतीलाच तेवढा काय तो स्मारकाचा विषय निघतो. नंतर मग हा विषय आपण सगळेच वर्षभरासाठी विसरायला मोकळे. अरबी समुद्रात कृत्रिम बेट तयार करुन हजारो कोटी खर्च करत हे स्मारक उभं राहणार होतं. तेव्हा हेच पैसे समाजाच्या हितासाठी वापरा अशी भूमिका राज ठाकरेंनी घेतली होती. पण तरिही स्मारक उभारण्यावर सरकार ठाम होतं. त्यालाही आता 10 वर्ष लोटली आहेत. त्यामुळेच स्मारक फक्त घोषणेसाठी होतं का हा प्रश्न उपस्थित होतो.