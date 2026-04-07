2024ला फेक नरेटिव्हने आपला घात केला, आपल्याला सावध राहायची गरज, रवींद्र चव्हाण यांचा कार्यकर्त्यांना कानमंत्र

Ravindra Chavan : 2024ला आपला फेक नरेटिव्हने घात केला. लोकसभा निवडणुकीवेळी महाराष्ट्रात महायुतीला कमी जागा मिळाल्या होत्या याचा संदर्भ देत प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी हे विधान केले. आपल्याला सावध राहायची गरज आहे असा कानमंत्र रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. भारतीय जनता पार्टीच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने त्यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.
भारतीय जनता पार्टीचा आज वर्धापन दिन आज संपूर्ण देशभर साजरा केला जातो . 46 वर्ष सेवेची 46 वर्ष समर्पणाची अशा पद्धतीने संपूर्ण देशभरामध्ये असंख्य कार्यकर्त्यांच्या त्याग आणि समर्पणातून आज भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता आज या ताकतीने संघटनात्मक दृष्ट्या काम करतोय. सरकार म्हणून केंद्रामध्ये आणि राज्यांमध्ये काम करताना आपल्याला दिसतोय . या सर्व गोष्टी कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवन पुढील वर्षांमध्ये आपल्याला नक्की पार्टीला संघटन व दृष्ट्या अजून मजबूत कसं करता येऊ शकतं विविध कार्यक्रमाच्या उपक्रमातून माध्यमातून आपल्याला संघटना अजून मजबूत कशी करता येऊ शकते कार्यकर्त्यांनी या सगळ्या गोष्टींमध्ये लक्ष देणे आणि कार्यकर्त्यांनी आपल्या सर्व कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत आपला जो विषय आहे अंत्योदय तो विषय पोहोचवण्याचा काम करावं अशा पद्धतीने सर्व कार्यकर्त्यांना संकल्प घेऊन पुढील वर्षभरात प्रवास जास्तीत जास्त करावा बूथ लेवल वरती प्रवास करून कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी संपर्क अधिक बळकट करावा अशा पद्धतीचे आज सर्वांना विनंती केले
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक प्रयत्न हे पसरवण्याचं काम केलं जातं त्यामुळे आपण केलेले काम हे लोकांपर्यंत पोहोचवणं सामान्य जनतेपर्यंत पॉझिटिव्हली पोहोचवणं या अत्यंत गरजेचे आहे त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरती आपण सर्वांनी सक्रिय राहिला पाहिजेल हे आज आम्ही कार्यकर्त्यांना सांगितले.