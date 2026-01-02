अजित पवारांनी 45 मिनिटांत पुराव्यानिशी भाजपची जाहीर पोलखोल केली; कुत्र्यांच्या नसबंदीसह कोणत्या कामात कुणी आणि कसा पैसा खाल्ला?

Pune Election 2025 : पुण्यात गुंडाना उमेदवारी दिल्याने अजित पवारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. अशातच अजित पवारांनी प्रचाराच्या अनुषंगाने जाहीर पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परषदेत अजित पवार यांनी फक्त 45 मिनिटांत पुराव्यानिशी भाजपची जाहीर पोलखोल केली. कुत्र्यांच्या नसंबदीसह कोणत्या कामात कुणी आणि कुणी पैसा खाल्ला? याचा सगळा लेखाजोखाच अजित पवारांनी मांडला. या पत्रकार परिषेदत अजित पवारांनी भाजपवर जोरदार टीका केली.
पिंपरी चिंचवड - महापालिकेच्या ठेवी कमी होत गेल्या. कर्ज रोखे काढले आहेत. 8 हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या, मग काम दाखवा असं म्हणत अजित पवार यांनी भाजपावर सडकून टीका केली. रिंग करून ठेके बसवले जातात, रस्ते उखडले जातात, ते सिमेंट चे केले जातात. आमच्या काळात कधी ट्रॅफिक समस्या नव्हती. आता मात्र वाहतूक कोंडी होत आहे. अर्बन स्ट्रीट च्या नावाखाली रस्त्यांचे वाटोळे केले आहे, काही ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत, तिथे हफ्ते घेतले जातात. पिंपरी अजित पवार यांनी भाजपच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. अजित पवार यांनी महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर आरोप केले आहेत. टेंडर मध्ये मोठ्या रिंग झाल्या. काही लोकांच्या प्रॉपर्टी कशी वाढली? महेश लांडगे यांच्यावर नाव न घेता त्यांनी टीका केली.
आम्ही सत्तेत असताना कधी उत्मात केला नाही. पण आता सत्तेची मस्ती, माज, नशा आलीय. कुत्र्यांच्या नसबंदीवर अजित पवार यांनी जोरदार टोलेबाजी केली. नसबंदीमध्ये पैसे खाल्ले. अजित पवार यांनी भ्रष्टाचाराचे पुरावे दाखवले. भ्रष्टाचाऱ्यांनी पालिका पोखरली. महापालिकेच्या इतिहासात कधी घडले नव्हते, पण तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना एसीबी ने अटक केली. आमची सत्ता असताना आम्ही शहराचा नावलौकिक वाढवला. विकास कामे केली. पण आम्ही कधी महापालिकेची तिजोरी खाली केली नाही, कर्जबाजारी केले नाही. राजकीय वरदहस्त असल्याने दहशत पसरवली जात आहे. वाहने फोडली जात आहेत, कोयता गँग दहशत माजवत आहे. भ्रष्टाचाराचा राक्षस जाळण्यासाठी आम्ही निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो आहे. या शहरावर माझे प्रेम आहे. या निवडणुकीत घड्याळ आणि तुतारी एकत्र लढणार आहे.