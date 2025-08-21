English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कल्याण हादरलं : अल्पवयीन मुलीच्या अर्भकाला जन्मताच कचर्‍यात फेकलं! पोलिस तपासात थरकाप उडवणारा घटनाक्रम समोर

Kalyan Crime News: कल्याणमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. 15 वर्षांच्या मुलीला गर्भवती करून अर्भकाला कचऱ्यात टाकण्यात आलं आहे. या प्रकरणी धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 21, 2025, 07:08 AM IST
Kalyan Crime News: कल्याण पश्चिमेकडील बारावे परिसरात दोन दिवसांपूर्वी सकाळच्या सुमारास घडलेल्या एका घटनेने सर्वांना हादरवून सोडले होते. कचराकुंडीजवळून लहान बाळाच्या रडण्याचा आवाज नागरिकांच्या कानावर पडला. नागरिकांनी तातडीने धाव घेऊन पाहणी केली असता त्या ठिकाणी एका गोणीत एक दिवसाचे स्त्री जातीचे अर्भक असल्याचे आढळले. 

त्यांनी त्वरेने खडकपाडा पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बाळाला तातडीने बालसंगोपन केंद्रात दाखल केले आणि हे बाळ तिथे कोणी ठेवले याबाबत सध्या पोलिस तपास करत आहेत. 

तपासातून समोर आलेलं सत्य

सध्या पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि परिसरात चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणाचा धक्कादायक उलगडा झाला आहे. या बाळाला 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने जन्म दिला असल्याचे तपासात समोर आले आहे. संबंधित मुलगी आपल्या घरात एकटीच राहत होती. तिचे आई-वडील नसून, आजी-आजोबा मात्र गावी राहत होते.

ही मुलगी एकटी असल्याची संधी साधत परिसरातील 21 वर्षीय तरुणाने तिच्याशी मैत्री केली. त्यानंतर दोघांमध्ये संबंध प्रस्थापित झाले आणि अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिली. गर्भवती राहिल्यानंतर या तरुणाने तिला नऊ महिन्यांपर्यंत घरातच डांबून ठेवले आणि बाहेर पडण्यास मज्जाव केला.

बाळ जन्मल्यानंतरचा अमानुष प्रकार

नऊ महिन्यांनंतर या तरुणानेच अल्पवयीन मुलीला घरातच प्रसूतीसाठी मदत केली. मात्र, बाळ जन्मताच त्याने त्या अर्भकाला गोणीत भरून कचराकुंडीत टाकून दिले. त्यानंतर तो घटनास्थळावरून पसार झाला होता.

खडकपाडा पोलिसांनी या प्रकरणी कसून तपास करत अखेर या 21 वर्षीय आरोपीला टिटवाळा परिसरातून अटक केली आहे. दरम्यान, या घटनेत अल्पवयीन मुलीची प्रकृती बिघडल्याने तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

या संपूर्ण घटनेमुळे कल्याण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून अल्पवयीन मुलीच्या आयुष्याचा केलेला गैरवापर आणि जन्मल्यानंतरच निरपराध अर्भकाला कचर्‍यात फेकण्याचा अमानुष प्रकार समाजाला हादरवून सोडणारा ठरला आहे.

FAQ

कल्याण पश्चिमेकडील बारावे परिसरात कोणती घटना घडली?

दोन दिवसांपूर्वी सकाळी कचराकुंडीजवळून एका लहान बाळाच्या रडण्याचा आवाज आल्याने नागरिकांनी तपासणी केली, तेव्हा एका गोणीत एक दिवसाचे स्त्री जातीचे अर्भक सापडले.

या घटनेनंतर नागरिकांनी आणि पोलिसांनी काय केले?

नागरिकांनी तातडीने खडकपाडा पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बाळाला बालसंगोपन केंद्रात दाखल केले आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.

पोलिस तपासातून कोणते सत्य समोर आले?

तपासातून समजले की, या बाळाला 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने जन्म दिला होता. ही मुलगी एकटी राहत होती, आणि परिसरातील 21 वर्षीय तरुणाने तिच्याशी मैत्री करून संबंध प्रस्थापित केले, ज्यामुळे ती गर्भवती राहिली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

