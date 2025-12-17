महाराष्ट्रात ज्यांना ज्यांना हे खातं मिळालं त्या मंत्र्याचं मंत्रीपद गेलं! 5 मंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा

Maharashtra Minority Development Cabinet : सदनिका गैरव्यवहार प्रकरण माणिकराव कोकाटे यांना चांगलेच भोवल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या शिफारशीनंतर माणिकराव कोकाटेंकडची सर्व खाती काढून घेतली आहेत. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडची खाती आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे देण्यात आली आहेत. क्रीडा मंत्रीपदासह माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे एकूण 3 खाती होती. यापैकी एक खातं असे आहे की महाराष्ट्रात ज्यांना ज्यांना हे खातं मिळालं त्या मंत्र्याचं मंत्रीपद गेलं आहे. हे खातं मिळालेल्या 5 मंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा द्यावा लागला आहे.
नाशिक 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट देखील काढण्यात आलाय. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी माणिकराव कोकाटेंना अटक होण्याची शक्यता आहे.
माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असणारं क्रीडा, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ खातं अशी तीन खाती होती. ही सर्व खाती आता अजित पवारांकडे गेली आहेत. यापैकी अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ खातं ही अशी खाती आहेत.
ज्या मंत्र्यांना अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ ही खाती मिळाली त्या मंत्र्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नवाब मलिक, अब्दुल सत्तार, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह एकनाथ खडसे यांच्याकडे देखील या खात्याचे मंत्रीपद होते. या सर्वांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. यानंतर आता मानिकराव कोटाके हे पाचवे मंत्री आहेत ज्यांना हे खाते मिळाल्यानंततर मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.