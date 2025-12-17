English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
 क्रीडा मंत्रीपदासह माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे एकूण 3 खाती होती. यापैकी एक खातं असे आहे की महाराष्ट्रात ज्यांना ज्यांना हे खातं मिळालं त्या मंत्र्याचं मंत्रीपद गेलं आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 17, 2025, 10:34 PM IST
महाराष्ट्रात ज्यांना ज्यांना हे खातं मिळालं त्या मंत्र्याचं मंत्रीपद गेलं! 5 मंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा

Maharashtra  Minority Development Cabinet : सदनिका गैरव्यवहार प्रकरण माणिकराव कोकाटे यांना चांगलेच भोवल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या शिफारशीनंतर माणिकराव कोकाटेंकडची सर्व खाती काढून घेतली आहेत. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडची खाती आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे देण्यात आली आहेत. क्रीडा मंत्रीपदासह माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे एकूण 3 खाती होती. यापैकी एक खातं असे आहे की महाराष्ट्रात ज्यांना ज्यांना हे खातं मिळालं त्या मंत्र्याचं मंत्रीपद गेलं आहे. हे खातं मिळालेल्या  5 मंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा द्यावा लागला आहे. 

नाशिक  1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.  त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट देखील काढण्यात आलाय. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी माणिकराव कोकाटेंना अटक होण्याची शक्यता आहे.
माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असणारं क्रीडा, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ खातं अशी तीन खाती होती. ही सर्व खाती आता अजित पवारांकडे गेली आहेत. यापैकी अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ खातं ही अशी खाती आहेत. 

ज्या मंत्र्यांना अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ ही  खाती मिळाली त्या मंत्र्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.  नवाब मलिक, अब्दुल सत्तार, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह एकनाथ खडसे यांच्याकडे देखील या खात्याचे मंत्रीपद होते. या सर्वांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. यानंतर आता मानिकराव कोटाके हे पाचवे मंत्री आहेत ज्यांना हे खाते मिळाल्यानंततर मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.  

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
maharashtra5 ministers had to resignMaharashtra Minority Development Cabinetमाणिकराव कोकाटेअल्पसंख्यांक विकास खाते

