मुंबई सामूहिक बलात्काराने हादरली; 5 अल्पवयीन मुलांनी अश्लील VIDEO दाखवत केले मुलीवर अत्याचार

Mumbai Crime News: देशाची आर्थिक राजधानी आणि भारतातील सुरक्षित शहरांपैकी एक अशी ओळख असलेल्या मुंबईत एक धक्कादायक प्रकार घडला. एका अल्पवयीन मुलीवर पाच जणांनी मिळून सामूहिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला.
प्राथमिक माहितीनुसार, दक्षिण मुंबईतील काळाचौकी परिसरात ही घटना घडली आहे. या मुलीचे अश्लील व्हिडीओ चित्रीत करण्यात आले होते. हे व्हिडीओ दाखवून या अल्पवयीन मुलीला ब्लॅकमेल करण्यात आलं. या ब्लॅकमेलिंगला बळी पडल्यामुळे पाच जणांनी या मुलीवर सामूहिक अत्याचार केले. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे अत्याचार करणारी पाचही मुले ही अल्पवयीन आहेत. काळाचौकी पोलिसांनी मुलीवर सामूहिक अत्याचार करणाऱ्या पाचही जणांना ताब्यात घेतलं आहे. या पाचही मुलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अत्याचार करणारे पाचही जण अल्पवयीन आहेत. ज्यांनी हे घृणास्पद कृत्य केले. या घटनेमुळे अल्पवयीन मुलांमधील गुन्हेगारी वाढीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काळाचौकी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत या पाचही मुलांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिस कारवाईमुलीच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर काळाचौकी पोलिसांनी लगेच दखल घेतली.
पोलिसांनी पाचही अल्पवयीन मुलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणात संरक्षण बालकांपासून लैंगिक अत्याचार कायदा (POCSO Act) आणि इतर संबंधित कायद्यांखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. पोलिस तपास सुरू असून, या मुलांनी व्हिडीओ चित्रीकरण आणि ब्लॅकमेलिंगचा कट कसा रचला याचा शोध घेण्यात येत आहे.
ही घटना मुंबईच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. अल्पवयीन मुलींच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यावर आणखी खुलासे समोर येण्याची शक्यता आहे.
FAQ
1. ही घटना कुठे आणि कधी घडली?
ही घटना दक्षिण मुंबईतील काळाचौकी परिसरात घडली, अचूक तारीख उपलब्ध नाही पण नुकतीच समोर आली आहे.
2. या प्रकरणात कोणाला लक्ष्य करण्यात आले?
या प्रकरणात एक अल्पवयीन मुलगी लक्ष्य करण्यात आली, ज्यांच्यावर सामूहिक अत्याचार झाला.
3. या अत्याचारामागील कारण काय होते?
अत्याचारापूर्वी मुलीचे अश्लील व्हिडीओ चित्रीत करण्यात आले होते, ज्यांचा वापर करून तिला ब्लॅकमेल करण्यात आले आणि त्यानंतर पाच जणांनी तिच्यावर अत्याचार केले.
4. अत्याचार करणारे कोण होते?
अत्याचार करणारे पाचही मुले अल्पवयीन आहेत.
5. पोलिसांनी काय कारवाई केली?
काळाचौकी पोलिसांनी पाचही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.