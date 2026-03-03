English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ट्रकचालकाकडून 2 हजार उकळून केली मारहाण, पंढरपुरात पोलिसांवर खुलेआम वसुलीचा आरोप

Pandharpur News: पंढरपुरातून वाहतूक पोलीसांनी पैसे उकळण्याच्या हेतून एका ट्रक चालकाला अमानुष मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पण पोलीसांनी हे सर्व आरोप फेटाळले असल्याची माहिती आहे. काय आहे हा संपूर्ण प्रकार जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 3, 2026, 07:13 PM IST
ट्रकचालकाकडून 2 हजार उकळून केली मारहाण, पंढरपुरात पोलिसांवर खुलेआम वसुलीचा आरोप

सचिन कसबे, झी मीडिया, पंढरपूर: पंढरपुरात ट्रक ड्रायव्हरला पोलिसांनी मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडलीये. पोलिसांनी ट्रक ड्रायव्हरकडून दोन हजार रुपये उकळले. शिवाय त्याला एक हजार रुपयांचा ऑनलाईन दंडही ठोठावला. दोन हजार रुपये घेऊनही पुन्हा दंड ठोठावल्याचा जाब विचारणा-या ड्रायव्हरला पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली. शेवटी आमदार राजू खरे यांनी मध्यस्थी करुन पोलिसांच्या तावडीतून ड्रायव्हरची सुटका केलीय. 

अतिरिक्त चलानचा जाब विचारायला आला अन्...

एका वाहतूक पोलीसाने मोहोळ रस्त्यावर एका ट्रक चालकानं ट्रक नो एंट्रीत ट्रक घुसवल्याचा आरोप करत त्याला अडवलं. त्याच्याकडून दोन हजार रुपये घेऊन त्याला सोडून दिलं. पुढं काही अंतरावर गेल्यावर ड्रायव्हरच्या मोबाईलवर 1 हजार रूपयांचे चलान कापल्याचा मॅसेज आला. पैसे घेऊनही चलान का कापलं हे विचारण्यासाठी ड्रायव्हर आला असता त्याला पोलिसांनी मारहाण केली.

राष्ट्रवादीच्या (SP) आमदाराने केली ड्रायव्हरची सुटका 

हा प्रकार राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार राजू खरे यांच्या लक्षात आला. त्यांनी याबाबत पोलिसांना जाब विचारला. एवढंच नव्हे तर पोलीस ठाण्यात चालवलेल्या ड्रायव्हरचीही सुटका केली. पोलिसांनी ड्रायव्हरच्या ट्रकची चावीही हिसकावून घेतल्याचा आरोप राजू खरेंनी केलाय. 

 

पोलीसांनी आरोप फेटाळले 

मात्र, पंढरपूर पोलिसांनी ट्रक ड्रायव्हर आणि राजू खरे यांनी केलेले आरोप फेटाळलेत. 
पंढरपूर शहरात ट्रक चालकाला मारहाण करून पैसे उकळण्याचा आरोप चुकीचा असून पोलिसांनी रीतसर ट्रक चालकावर अवजड वाहतूक शहरातून आल्यामुळे दंड आकारला आहे. त्याची पावती सुद्धा आहे . पंढरपूर शहरात जड वाहतुकीला बंदी असल्यामुळे वाहतूक पोलीस त्यांचं काम करत होते. दंड आकारण्याचा राग आल्यामुळे वाहन चालकाने असे चुकीचे आरोप केल्याचे पंढरपूर शहर पोलीस निरीक्षक दशरथ वाघमोडे यांनी सांगितले आहे. पोलिसांवर होणारे आरोप चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. 

 

प्रकरणाबाबत विधिमंडळात आवज उठण्याची शक्यता 

वाहतुकीचं नियोजन करणं हे वाहतूक पोलिसांचं काम. पण हे काम करण्याऐवजी वाहनचालकांकडून वसुली केली जात असल्याचा आरोप होऊ लागलाय. दंडाची भीती दाखवून केल्या जाणा-या लुटमारीविरोधात राजू खरे विधिमंडळात आवाज उठवण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

