अब्दाली अन् अॅनाकोंडा, ठाकरेंचा पुन्हा हल्लाबोल!

BMC Election 2026: मुंबई महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येतेय तसतसं राजकारणात आरोप प्रत्यारोपही वाढत चालले आहे. आज (28 डिसेंबर 2025) शिवसेना भवनातल्या बैठकीत ठाकरेंनी पुन्हा एकदा भाजपवर जोरदार निशाणा साधलाय. उमेदवारी जाहिर करताना पक्षात बंडाळी माजू नये असं म्हणताना ठाकरेंनी निष्ठेचं आवाहन करत भाजपला मुंबई आणि महाराष्ट्राचं शत्रु, अब्दाली म्हटलंय. तर दुसरीकडे भाजपनेही औरंगजेबाला पुढे करत ठाकरेंवर निशाणा साधलाय.
शिवसेना भवनात उद्धव ठाकरेंनी आज पदाधिकाऱ्यांना संबोधित केलं. यावेळी टीका करताना त्यांचा रोख होता तो पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांकडे. यांचाच मुंबई गिळायला निघालेले 2 गुजराती असा उल्लेख ठाकरेंनी नाव न घेता केलाय. यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरेंनी भाजपला अॅनाकोंडा म्हणत अब्दालीसोबत तुलनाही केलीये.
काहीही झालं तरी अब्दालीला, अॅनाकोंडा भाजपला आपल्याला हरवायचं आहे. भाजपचा वाईट अनुभव आलाय. त्यामुळे काहीही करुन भाजपला हरवायचं आहे. महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी मी वाईट ठरलो तरीही चालेल, पण तुम्ही तुमची निष्ठा विकू नका. भाजपने फक्त युती तोडली नाही तर ते आपल्याला संपवायला निघाले आहेत. पण मुंबई आमच्यापासून कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. ज्यांना आपण मोठं केलं आज तेच आपल्यावर वार करतायत. आपण मराठी आणि महाराष्ट्रासाठी मनसेसोबत युती केली. महाराष्ट्र धर्माचं रक्षण फक्त शिवसेनाच करू शकते. असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्र धर्माचाच दाखला देत मराठीवरूनही भाजपवर निशाणा साधलाय.
ठाकरेंनी भाजपला अॅनाकोंडा म्हटल्यानंतर भाजपने मात्र त्यांना औरंगजेब फॅन क्लबचे अध्यक्ष म्हणून हिणवलंय. तसच ठाकरेंनी भाजपवर केलेल्या टीकेचा सडेतोड समाचार भाजपचे नवनाथ बन आणि सेनेचे उदय सामंत यांनी घेतलाय. गुजराती मुंबई गिळतील असं ठाकरेंनी म्हटलंय. वास्तविक काही वर्षांपुर्वी आदित्य ठाकरेंनीच मराठी माणसाच्या वरळीत केम छो वरळी म्हणून गुजराती भाषेत बॅनर लावले होते. गुजराती मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी हा प्रयत्न होता. पण त्याच ठाकरेंना आता दोन गुजराती मुंबई गिळतील याची भिती वाटतेय. या निवणुकीत मराठी मतांइतकीच गुजराती आणि उत्तर भारतीय मतंही निर्णायक आहेत. हा मतदार पोलराईज झाला तर निकाल फिरु शकतो. त्यामुळे त्यांचा कल कुठे राहतो हे बघणंही महत्वाचं आहे. बागी मुंबई महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसं अॅनाकोंडा, अब्दाली, औरंगजेब फॅन क्लब यासारख्या शब्दांची डिक्शनरीत आणखी भर पडत जाणार हे मात्र नक्की.