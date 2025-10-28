English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वर्ध्यात महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर; भाजपच्या रामदास तडसांची स्वबळाची भाषा, राष्ट्रवादीही आक्रमक

वर्ध्यात महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आला आहे. भाजपच्या रामदास तडसांची स्वबळाची भाषा, राष्ट्रवादीही आक्रमक  झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 28, 2025, 12:11 AM IST
वर्ध्यात महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर; भाजपच्या रामदास तडसांची स्वबळाची भाषा, राष्ट्रवादीही आक्रमक

mahayuti : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वारे सुरू होताच वर्ध्यात महायुतीत धुसफूस सुरु झालीय.भाजपने स्वबळाचा नारा दिला दिल्याने मित्रपक्ष आक्रमक झालेत...आमच्याकडे जास्त आमदार असल्याने स्वतंत्र लढून बाजी मारू असं रामदास तडस यांनी म्हटलंय. तर मित्रपक्ष राष्ट्रवादीने तडसांना लोकसभेतील पराभवाची आठवण करून देत डिवचलंय. नेमकं वर्ध्यात महायुतीत काय सुरू आहे.

वर्धा जिल्ह्यात निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत धुसफूस सुरू झालीय. भाजपचे माजी खासदार रामदास तडस यांनी जिल्ह्यातील सर्व झेडपी, नगरपालिका निवडणुका स्वतंत्र लढण्याची घोषणा केलीय. तसेच भाजपचे सर्वाधिक आमदार असल्याने आपणच निवडणुकीत बाजी मारू असाही दावा केलाय. रामदास तडस यांच्या विधानामुळे राष्ट्रवादीही आक्रमक झालीय. स्वबळाची भाषा करणा-या रामदास तडस यांना राष्ट्रवादीने लोकसभेतील पराभवाची आठवण करून देत डिवचलंय. 

भाजप-राष्ट्रवादी नेत्यांच्या स्वबळाच्या भाषेनंतर शिवसेनेनं मात्र काहीशी सावध भूमिका घेतलीय. तसेच महायुतीचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होणार असल्याचीही आठवण मित्रपक्षांना करून दिलीय. रामदास तडस यांच्या स्वबळाच्या भाषेनंतर वर्ध्यात महायुतीत धुसफूस सुरू झालीय. राष्ट्रवादीसह शिवसेनेनं तडस यांना थेट इशाराही दिलाय. त्यामुळे आता महायुतीचे वरिष्ठ नेते नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष असणार आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
WardhamahayutiBJP Ramdas Tadasalanguage of self-empowerment NCPवर्धा

इतर बातम्या

Baba Vanga Prediction : 2026 पर्यंत पृथ्वीचा दहावा भाग नष्ट...

भविष्य