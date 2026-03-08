पुण्यातील पहिल्या डबल डेकर उड्डाणपुलाचे लोकापर्ण! वाहतूक कोंडी फुटणार

Pune Double Decker Flyover : पुणेकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. औंध-शिवाजीनगर, बाणेर आणि पाषाण रस्त्यावर, वाहनचालकांना प्रवास करताना बराच वेळ लागत आहे. ही कोंडी आणि वाहतूक कोंडी लवकरच कमी होणार आहे. पुण्यातील पहिल्या डबल डेकर उड्डाणपुलाचे लोकापर्ण झाले आहे. हा पूल प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हा डबल डेकर उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतला होता.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कॅम्पस येथे डबल-डेकर उड्डाणपुल उभारण्यात आला आहे. या उड्डाणपूलाच्या उद्घाटनामुळे, या मार्गावरील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. वाहनचालकांचा प्रवास जलद होणार आहे. शिवाय प्रवासाचा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनात दिलासा मिळणार आहे. हा उड्डाणपूल रस्ते वाहतूक आणि मेट्रो वाहतूक एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. त्याची एकूण लांबी अंदाजे 1.7 किलोमीटर आहे, ज्यापैकी औंध-शिवाजीनगर विभाग 1.3 किलोमीटर आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकामधील एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे वर्षा निवासस्थान येथून लोकार्पण (ऑनलाईन) केले. यावेळी अभियांत्रिकी कौशल्याचे उत्तम उदाहरण असणारा पुल उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पीएमआरडीएचे अभिनंदन केले. पुण्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून उभारण्यात आलेल्या या पुलाच्या कामातील विविध अडचणी दूर करण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. म्हणून यावेळी या पुलाला स्व. अजित पवार यांचे नाव देण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक सहमती दर्शवली.
पुणे शहरात वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए यांच्या संयुक्त सहकार्याने पुण्याच्या एकत्रित नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक व्यापक ग्रोथ प्लॅन तयार केला जात आहे. दोन रिंगरोड, मेट्रो नेटवर्क आणि विविध लिंक रोड्स पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने पाठीशी उभे आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावेळी पुणे येथून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.