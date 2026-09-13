मुसळधार पाऊस आला आणि गणेश मूर्ती कोसळली; गणेशभक्त मूर्तीखाली दबले

नालासोपारा : बाप्पाच्या आगमनादरम्यान पुन्हा एक दुर्घटना घडली आहे. नालासोपारा येथे गणेश मूर्ती कोसळली आहे. अचानक पाऊस सुरू झाल्याने गणेश मूर्तीवर प्लॅस्टिक टाकताना बॅलन्स जावून मूर्ती कोसळल्याची दुर्दवी घटना घडली आहे. गणेशभक्त या मूर्तीखाली दबले गेले. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
नालासोपारा पश्चिम यशवंत गौरव परिसरात 12 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सहा ते सात च्या सुमारास कारखान्यातून मूर्ती घेवून जाताना ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, कोसळलेल्या मूर्ती खाली चार ते पाच गणेश भक्त दबल्याचे दिसत आहेत. सुदैवाने यात कोणीही गंभीर जखमी नसून किरकोळ जखमी झाल्याचे नालासोपारा वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक विश्वास वळवी यांनी सांगितले आहे. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांच्या मदतीने गणेशमूर्ती उचलून सुरक्षितपणे पुन्हा मंडळाच्या ठिकाणी नेण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान मुंबईच्या भुलेश्वरमध्ये गणेश आगमन सोहळ्यादरम्यान मोठी दुर्घटना घडली होती. गणेशमूर्ती अंगावर कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला तर, 5 जण जखमी झाले. गणपती कारखान्यातून मंडपाकडे मूर्ती नेत असताना ही दुर्घटना घडली. रात्री 10 च्या सुमारास ही घटना घडली. भुलेश्वरमधील कबुतरखाना इथं वाजत गाजत मूर्ती आली असता अचानक ही घटना घडली. या दुर्घटनेनंतर या परिसरातील सर्व आगमन सोहळे रद्द करण्यात आले. मृतांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारकडून 5 लाखांची मदत जाही करण्यात आली.
पावसाळ्यात हिरवाईने नटलेल्या देखण्या कोकणात आज अवघ्या महाराष्ट्राचं दैवत असणाऱ्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. गावागावांत ढोल-ताशांचा गजर सुरू असून वर्षभराची प्रतीक्षा संपवून बाप्पा प्रत्येकाच्या उंबरठ्यावर पाऊल ठेवतोय. विशेष म्हणजे, उत्सवाची लगबग आणि बाप्पाच्या सेवेची आतुरता इतकी आहे की अनेक भाविक एक दिवस आधीच आपल्या लाडक्या बाप्पाला घरी घेऊन येत आहेत..या आनंदोत्सवात कोकणी परंपरेची ओळख असणाऱ्या पारंपरिक ''बाल्या नृत्या''चा ठेका आणि डोक्यावरून बाप्पाची मूर्ती वाजतगाजत घरी आणण्याची प्रथा कोकणच्या मातीतील भक्तीचा सोहळा किती भव्य आहे, याचीच साक्ष देत आहे..
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत लायन्स क्लब ऑफ सावर्डे (पर्यावरण समिती) यांच्या वतीने ‘एक झाड, एक गणपती’ या संकल्पनेअंतर्गत सीडबॉल वाटप उपक्रम राबवण्यात आला. मुंबईतून कोकणात दाखल होणाऱ्या गणेशभक्तांना सावर्डे-दहिवली फाटा चेकपोस्ट येथे या सीडबॉलचे वाटप करण्यात आले.
डॉ.अरुण पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्या पूजा निकम,चिपळूणच्या सहायक वनसंरक्षक प्रियंका लगड यांच्यासह लायन्स क्लबचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.