'बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ,' फडणवीसांनी सांगितलं महिलांवरील अत्याचारांचे गुन्हे वाढण्याचं खरं कारण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराविषयी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं मान्य केलं मात्र महिला अत्याचाराचे गुन्हे का वाढलेत याचं सुद्धा खरं कारण सांगितलं. 

Dec 14, 2025
Nagpur : आज नागपूर विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असून यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराविषयी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं मान्य केलं मात्र महिला अत्याचाराचे गुन्हे का वाढलेत याचं सुद्धा खरं कारण सांगितलं. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत भाषणादरम्यान म्हणाले की, 'गृह विभाग हा सेन्सिटिव्ह विभाग आहे. एखाद्या घटनेचे प्रतिबिंब सभागृहात उमटले साहजिकच आहे. महाराष्ट्र क्राईम सेटमध्ये सध्या 8 व्या स्थानावर आहे. 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये गुन्ह्यांत अडीच टक्क्यांची घट आहे. बलात्काराच्या घटनेत वाढ झाली आहे. दोष सिद्धतेचे प्रमाण दाखवायचे आहे नवीन कायद्यांमुळे काय फायदा होतो. यापूर्वी ते 50 टक्के होते ते नवीन कायद्यात 96.24 टक्क्यांपर्यंत आणले आहे. छोटे गुन्हे काढले तरी गंभीर गुन्ह्यांचं प्रमाण हे 70 टक्के आहे. दोनपेक्षा जास्त तारखा आरोपी पक्षाला मागता येत नाही, हे या कायद्यात अधिक प्रभावी ठरत आहे'. 

महिला व बालकांच्या अत्याचाराची व्याख्या बदलली : 

मुख्यमंत्री राज्यात वाढणाऱ्या महिला आणि बाल अत्याचाराच्या मुद्द्यावर म्हणाले की, 'महिला व बालकांच्या अत्याचारावर जास्त चर्चा होते ती योग्य आहे. 
आपण अत्याचाराची व्याख्या बदलली त्यानंतर गुन्हा नोंद वाढली हे दु: ख असले तरी समाधान आहे. कारण गुन्हे घडत होते पण ते नोंद होत नव्हते. आज महिला समोर येत आहे. मोठ्या प्रमाणात नोंद करत आहेत आणि समाज सुद्धा त्यांच्या पाठीशी उभा राहत आहे'. 

महिला अत्याचार घटनेच्या गुन्ह्यांच्या नोंदी संदर्भात मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, 'महिलांकडून ज्या तक्रारी आल्या त्याचा गुन्हे नोंदवण्यात प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक आहे.  महिलांसंदर्भात गुन्हे चार्जशीट फाईल 60 दिवसांत करावे लागते. त्यामुळे हे प्रमाण 88 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. महिलेने तक्रार केली की त्याचा गुन्हा नोंद केला जातोय'. 

लहान मुलं बेपत्ता प्रकरणांमध्ये वाढ : 

महाराष्ट्रात लहान मुलं बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी गुन्हे दाखल होण्याचं आणि मुस्कान ऑपरेशनच्या माध्यमातून लहान मुलांची सुखरूप सुटका करून घरी सोडण्याबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, लहान मुलींवरील गुन्हा दाखल करण्याचा दर 99 टक्के आहे. मुस्कान ऑपरेशन मध्ये लहान मुलांची सुटका करून घरी सोडले. 30 हजार मुले व 8 हजार मुली या रेकॉर्ड वर नव्हत्या, त्यांच्या पालकांनी तक्रार केली नव्हती. आता ऑपरेशन शोध सुरु केला आहे. आता जुन्या केस शोधल्या जात आहेत. यात 4 हजार 960 महिला, व 1 हजार 364 बालकांचा शोध घेतला आहे'. 

