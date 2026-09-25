/रोहित- विराट उतरणार मैदानात, 27 सप्टेंबर पासून भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सीरिजला सुरुवात, सामना कुठे पाहाल Live?

IND VS WI ODI Series Where to Watch : भारत विरुद्ध वेस्टइंडिज यांच्यात 27 सप्टेंबर पासून तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजला सुरुवात झाली आहे. भारतात खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यासाठी क्रिकेट प्रेमी उत्साहित असून भारताचे अनुभवी स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा वनडे सीरिजसाठी टीम इंडियात समावेश असल्याने त्यांचे फॅन्स हा सामना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. तेव्हा भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज वनडे सीरिज कधी आणि कुठे पाहता येणार याबाबत संपूर्ण डिटेल्स जाणून घेऊयात.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात नुकतीच तीन सामन्यांची टी 20 सीरीज पार पडली होती. अरुण जेटली स्टेडियमवर ही सीरिज खेळवली गेली आणि याचं थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर दाखवण्यात आलं, तर लाईव्ह स्ट्रीमिंग हे फॅनकोडवर सुरु होतं. मात्र आता भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीजच्या सीरिजसाठी प्लॅटफॉर्म बदलला आहे. त्यामुळे आता हे सामने पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर जावं लागेल. तर मोबाईल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर या सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर पार पडेल. प्रसारण प्लॅटफॉर्म आणि सामन्यांच्या वेळा या दोन्ही बाबतीत फरक असेल. मालिकेतील तिन्ही एकदिवसीय सामने दुपारी 1:30 वाजता सुरू होतील आणि त्याआधी अर्धा तास म्हणजेच दुपारी 1:00 वाजता नाणेफेक होईल. दुसरीकडे, पाचही टी20 सामने सायंकाळी 7:00 वाजता सुरू होतील आणि त्यांची टॉस सायंकाळी 6:30 वाजता होईल.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज यांच्यात वनडे सह टी20 सीरिज सुद्धा खेळवली जाणार आहे. वनडे सीरिज तीन सामन्यांची असून यात टीम इंडियाचं नेतृत्व शुभमन गिलकडे असणार आहे. तर तीन सामन्यांच्या टी20 सीरिजमध्ये टीम इंडियाचं नेतृत्व श्रेयस अय्यर करेल. तर दुसरीकडे वनडे सह टी20 सीरिजमध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाच्या नेतृत्वाची धुरा शेय होपच्या हाती असणार आहे. तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना हा 27 सप्टेंबर तिरुवनंतपुरमच्या ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होईल. तर दुसरा सामना 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटीच्या बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल. 3 ऑक्टोबर रोजी न्यू चंडीगढ़च्या महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियमवर होणार आहे.