English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसाला घर नाकारणे दंडनीय अपराध ठरला पाहिजे, फडणवीस तसा कायदा...'

Refusting Houses To Non-Veg Eaters In Mumbai: महाराष्ट्रातील अनेक देवदेवतांना मांसाहाराचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे, असा उल्लेखही करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 17, 2025, 08:35 AM IST
'मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसाला घर नाकारणे दंडनीय अपराध ठरला पाहिजे, फडणवीस तसा कायदा...'
राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फेसबुक आणि रॉयटर्स)

Refusting Houses To Non-Veg Eaters In Mumbai: स्वांत्र्यदिनाच्या दिवशी राज्यातील अनेक महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये मांस विक्रीवर बंदी घालण्यात आल्याने राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर चांगलेच संतापले आहेत. संजय राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक'च्या सदरातून आपला संताप व्यक्त करताना, 'उद्या काही दैवतांना दाखविला जाणारा मांसाहारी नैवेद्य आणि गटारीच्या उत्सवातील मांसाहाराचे स्वातंत्र्यही हिरावून घेतले जाईल,' अशी भिती व्यक्त केली आहे.

मांसाहाराचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा

"महाराष्ट्रातील खाण्यापिण्याची एक संमिश्र संस्कृती आहे. महाराष्ट्राने सर्व खाद्य संस्कृतींचा आदर केला. महाराष्ट्रातील अनेक देवदेवतांना मांसाहाराचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. श्रावणाआधी `गटारी अमावस्या' हा खास मांसाहारी `उत्सव आणि सण' साजरा होतो. लोक आनंद घेतात व शाकाहारी श्रावणाकडे वाटचाल करतात. हे कोणी जबरदस्तीने करत नाही," असं राऊत म्हणालेत. 

महाराष्ट्राचे शौर्य मारण्याचा उद्योग

"महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठी जनांचे कुलदैवत म्हणजे जेजुरीचा खंडोबा. जेजुरी गडावर देवाला भाविक श्रद्धेने गोडाचा नैवेद्य दाखवत असतात. मात्र खाली मांसाहार वर्ज्य नाही. उद्या काही दैवतांना दाखविला जाणारा मांसाहारी नैवेद्य आणि गटारीच्या उत्सवातील मांसाहाराचे स्वातंत्र्यही हिरावून घेतले जाईल. कारण महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे महाराष्ट्रातच बांधणारे लोक आपले राज्यकर्ते म्हणून बसले आहेत. ते भरपूर पैसे खातात व गरीब मराठी जनांच्या मांसाहाराला विरोध करतात. ते श्रमिकांच्या, शेतकऱ्यांच्या रक्ताचे शोषण करतात व शाकाहारावर प्रवचने झोडतात. महाराष्ट्राचे शौर्य मारण्याचा हा उद्योग सध्या जोरात सुरू आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> 'मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार...', राऊत फडणवीसांवर संतापले! 'मोदींना खिचडी आवडते म्हणून...'

मराठी माणसाला घरे नाकारणारे भाजपचे समर्थक

"मुंबईसारख्या शहरात मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात. जैन समाज, गुजराती समाज यांच्या सोसायट्यांत मराठी माणसांना प्रवेश नाकारला जातो व मराठी राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावर ठोस भूमिका घेत नाहीत. कारण मराठी माणसाला घरे नाकारणारे भाजपचे समर्थक आणि मतदार आहेत, पण फडणवीस यांनी एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, ज्यांच्यासाठी भाजपचा आज आटापिटा सुरू आहे, त्यांच्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण झाला नाही," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

गुजरातच्या भूमीवरून स्वातंत्र्याचा लढा यशस्वी होणार नाही

"महाराष्ट्राच्या लढ्यात व स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात मराठी माणूस लढला. गुजरातमधून आलेल्या महात्मा गांधी यांनी इंग्रजांना `चले जाव' सांगण्यासाठी शेवटी मुंबई आणि मराठी माणसाची निवड केली. गुजरातच्या भूमीवरून स्वातंत्र्याचा लढा यशस्वी होणार नाही. तेथे व्यापारी वृत्ती आहे हे गांधींचे स्पष्ट मत होते. त्याच व्यापाऱ्यांनी मुंबईवर ताबा मिळवला व मोदी, शहा, फडणवीस या सर्व व्यापार मंडळास संरक्षण देत आहेत. मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारणे हा दंडनीय अपराध ठरला पाहिजे व तसा कायदा महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केला पाहिजे. फडणवीस हे करणार आहेत काय?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे.

FAQ

संजय राऊत यांनी कोणावर टीका केली आहे?
संजय राऊत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार आणि प्रवक्ते, यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप सरकार आणि केंद्रातील नेते नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे.

राऊत यांच्या टीकेचा मुख्य मुद्दा काय आहे?
राऊत यांनी स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील काही महानगरपालिकांमध्ये (कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, मालेगाव, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर) मांस विक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे. तसेच, मुंबईत मराठी माणसांना मांसाहारामुळे घरे नाकारली जाण्याच्या मुद्द्यावर आणि महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावर आघात होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

मांसाहारी नैवेद्य आणि गटारी अमावस्येबाबत राऊत यांचे काय मत आहे?
राऊत यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रात अनेक देवदेवतांना मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. तसेच, गटारी अमावस्येला मांसाहारी उत्सव साजरा होतो आणि त्यानंतर लोक स्वेच्छेने शाकाहारी श्रावणाकडे वाटचाल करतात. ही परंपरा जबरदस्तीने लादली गेलेली नाही, परंतु सरकार मांसाहारावर बंदी घालून या स्वातंत्र्याला धक्का देत आहे.

राऊत यांनी मराठी माणसांना घरे नाकारण्याबाबत काय म्हटलं आहे?
राऊत यांनी आरोप केला आहे की, मुंबईतील जैन आणि गुजराती समाजाच्या सोसायट्यांमध्ये मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस ठोस भूमिका घेत नाहीत, कारण असे करणारे भाजपचे समर्थक आणि मतदार आहेत.

राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीबाबत काय म्हटलं आहे?
राऊत यांच्या मते, महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती संमिश्र आहे आणि ती सर्व खाद्य संस्कृतींचा आदर करते. जेजुरीच्या खंडोबासारख्या कुलदैवतांना मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. मांसाहारावर बंदी घालणे आणि शाकाहार लादणे हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर आक्रमण आहे.

राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर कोणता गंभीर आरोप केला आहे?
राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे आणि शौर्याचे थडगे बांधण्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, सरकार पैसे खाणाऱ्या श्रीमंतांना मुभा देते, परंतु गरीब आणि श्रमिक मराठी माणसांच्या मांसाहाराला विरोध करते आणि त्यांच्या रक्ताचे शोषण करते.

राऊत यांनी कोणता कायदा मंजूर करण्याची मागणी केली आहे?
राऊत यांनी मागणी केली आहे की, मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारणे हा दंडनीय अपराध ठरला पाहिजे आणि यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने कायदा मंजूर करावा. त्यांनी फडणवीस यांना हा कायदा आणण्याचे आव्हान दिले आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
independance daymeat ban15 augustMPSanjay Rau

इतर बातम्या

'मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार...', राऊत फडणवीसा...

महाराष्ट्र बातम्या