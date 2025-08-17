English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार...', राऊत फडणवीसांवर संतापले! 'मोदींना खिचडी आवडते म्हणून...'

Meat Ban On 15 August Sanjay Raut Reacts: मुंबईसह महाराष्ट्रावर जबरदस्तीने `शाकाहार' लादण्याचा प्रयत्न हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवरचे सरळ सरळ आक्रमण आहे, असं राऊत म्हणालेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 17, 2025, 07:49 AM IST
'मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार...', राऊत फडणवीसांवर संतापले! 'मोदींना खिचडी आवडते म्हणून...'
उघडपणे व्यक्त केली आपली नाराजी (फाइल फोटो)

Meat Ban On 15 August Sanjay Raut Reacts: "महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे दिल्ली दरबारी थडगे बांधले असे नेहमीच बोलले गेले, पण महाराष्ट्र राज्यातच महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे थडगे देवेंद्र फडणवीस व त्यांचे भाजप महामंडळ बांधत आहे," अशी घणाघाती टीका उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार तसेच पक्ष प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केली आहे. "रोज असे फतवे फडणवीस यांचे सरकार काढत आहे की, समस्त मराठी माणसाला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. देशाचा स्वातंत्र्य दिन सोहळा भाजप पद्धतीने पार पडला. या स्वातंत्र्यदिनी नवे काय? तर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, मालेगाव, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांनी मांस-मच्छी विक्रीवर बंदी घातली. अचानक मांस विक्री बंदीचे आदेश का काढले? याचा कोणताही खुलासा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करता आला नाही," असं राऊतांनी म्हटलं आहे. 

संस्कृतीवरचे सरळ सरळ आक्रमण

"शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाचे हे सर्व आदेश आहेत. ते अमलात आले असे हास्यास्पद उत्तर सरकारने दिले. शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यास 30 वर्षांचा काळ उलटून गेला. 30 वर्षांनंतर काँग्रेसच्या आदेशाचे पुनरुज्जीवन फडणवीस करत असतील तर तो विनोद आहे. शरद पवारांसारखे बहुजन समाजातले चाणाक्ष नेते स्वातंत्र्यदिनी `मांस-मच्छी नाही' असा सरकारी आदेश काढतील, हे खरे वाटत नाही. महाराष्ट्र हा पूर्ण शाकाहारी कधीच नव्हता व महाराष्ट्राने इतरांवर मांसाहार लादला नाही. तरीही मुंबईसह महाराष्ट्रावर जबरदस्तीने `शाकाहार' लादण्याचा प्रयत्न हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवरचे सरळ सरळ आक्रमण आहे. पुन्हा त्यासाठी मुहूर्त निवडला तो भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाचा," असा टोला राऊतांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक' सदरामधून लगावला आहे. 

मोदी हे संघ प्रचारक असताना त्यांना...

"स्वातंत्र्य दिनाचा आणि मांस विक्रीचा संबंध काय? याचे उत्तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा हे केंद्रात आल्यापासून खाण्यापिण्याच्या बाबतीतही सर्वत्र त्यांच्या आवडीनिवडी लादत आहेत. मोदी हे संघ प्रचारक असताना त्यांना `खिचडी' हा खाद्य पदार्थ आवडत असे म्हणून सर्व शासकीय ठिकाणी आता खिचडी आवर्जून मिळते. जनतेनेही खिचडीच खावी असा त्यांचा अट्टाहास आहे. संसदेच्या उपाहारगृहात पूर्वी मांसाहारी पदार्थ हमखास मिळत. मोदी काळात त्यावर बंधने आली व गुजरातकडील पदार्थ त्या जागी आले. हे मी स्वत: अनुभवत आहे," असं राऊतांनी लेखात म्हटलं आहे.

खाण्याचा संघर्ष

"मोदी-शहांच्या काळात देशभरात व महाराष्ट्रात फडणवीस-शिंदे काळात मंत्र्यांचे आणि ठेकेदारांचे `पैसे खाणे' जोरात सुरू आहे. पैसे खाणे शाकाहारी की मांसाहारी, यावर कोणते आहारतज्ञ प्रकाश टाकणार? पुन्हा श्रीमंत पैसे खातात. असे पैसे खाण्याची मुभा गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर खाण्यापिण्याच्या बाबतीत कोणतीही बंधने कोणत्याच राज्यकर्त्याने लादली नाहीत. शिवरायांनी मुसलमानांना शाकाहाराची दीक्षा दिली नाही व मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार लादला नाही, पण महाराष्ट्रात फडणवीस त्यांच्या सरकारच्या माध्यमातून हा खाण्याचा संघर्ष घडवीत आहेत," असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.

FAQ

संजय राऊत यांनी कोणावर टीका केली आहे?
संजय राऊत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार आणि प्रवक्ते, यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे.

राऊत यांच्या टीकेचा मुख्य मुद्दा काय आहे?
राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे थडगे बांधत असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषत: स्वातंत्र्यदिनी कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, मालेगाव, अमरावती, आणि छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांमध्ये मांस-मच्छी विक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

मांस विक्री बंदीच्या निर्णयाचे कारण काय?
राऊत यांच्या मते, फडणवीस सरकारने मांस विक्री बंदीचे आदेश अचानक जारी केले असून याबाबत कोणताही स्पष्ट खुलासा केलेला नाही. सरकारने हा आदेश शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातील असल्याचे सांगितले, परंतु राऊत यांनी हे उत्तर हास्यास्पद आणि अविश्वसनीय असल्याचे म्हटले आहे.

राऊत यांनी शरद पवार यांच्याबाबत काय म्हटलं आहे?
राऊत यांनी शरद पवार यांच्यासारख्या चाणाक्ष आणि बहुजन समाजातील नेत्याने स्वातंत्र्यदिनी मांस-मच्छी विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश काढला असेल, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे असे म्हटले आहे. तसेच, हा आदेश 30 वर्षांपूर्वीचा असल्याचा सरकारचा दावा विनोदी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
independance daymeat ban15 augustSanjay RautCM

इतर बातम्या

Maharashtra Weather: राज्यभरात पावसाची कोसळधार! 'या...

महाराष्ट्र बातम्या