Marathi News
'कोणत्याच सरकारने..', 15 ऑगस्टच्या मांसविक्री बंदीवरुन राज ठाकरे संतापले; 'मी आताच कोणाकडून तरी..'

Raj Thackeray On Meat Sale Ban: कल्याण-डोंबिवलीबरोबरच राज्यातील एकूण 8 महानगरपालिकांनी स्वातंत्र्यदिनी मांसविक्रीवर बंदी घातली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 14, 2025, 03:32 PM IST
कठोर शब्दांमध्ये राज ठाकरेंची टीका (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य- एएनआय, रॉयटर्स आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

Raj Thackeray On Meat Sale Ban: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेबरोबरच राज्यातील आठ महानगरपालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्रीवर बंदी घातली आहे. या मुद्द्यावरुन वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना राज ठाकरेंना यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी माझ्या लोकांना मी ते काही नाही सगळं चालू ठेवा असं सांगितलंचं नमूद केलं. एवढ्यावरच न थांबता राज यांनी कोणी काय खावं काय नाही हे सांगण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचंही म्हटलं आहे. राज ठाकरेंनी कठोर शब्दांमध्ये आपला आक्षेप नोंदवला.  

हा विरोधाभास

"मी आमच्या लोकांना सांगितलं आहे ते चालू ठेवा म्हणून," असं राज कल्याण-डोंबिवलीतील 15 ऑगस्टच्या मांसविक्री बंदीवर प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटलं. "महापालिकेला याचे अधिकार नाहीत. कोणी काय खावं आणि काय खाऊ नये याचे निर्णय सरकार आणि महानगरपालिकेने करु नयेत. म्हणजे एकाबाजूने स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करायचा आणि खायचं स्वातंत्र्य नाही. मला असं वाटतं की स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी तुम्ही कोणत्याही प्रकारची बंदी आणताय हाच विरोधाभास आहे," असं राज ठाकरे म्हणाले.

कोणत्याच सरकारने...

"म्हणजे आपण दोन गोष्टी पाळतो स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन. प्रजेची सत्ता आणि इथे आपण स्वातंत्र्य म्हणतोय. मग तुम्ही बंदी कशी आणताय? कोणाचे काय धर्म आहेत आणि सण आहेत. त्यानुसार कोणी काय खावं हे सरकारने सांगू नये. कोणत्याच सरकारने सांगू नये कोणी काय खाल्लं पाहिजे आणि काय खावू नये," असं स्पष्ट मत राज यांनी मांडलं.

नक्की वाचा >> 'लोढा-बिढासारखी माणसं...', जैन समाजासाठी कबुतरखान्यावर पोहचलेल्या लोढांना राज ठाकरेंनी सुनावलं

हा कोणता स्वातंत्र्य दिन?

"मी आताच कोणाकडून तरी ऐकलं हा 1988 साली हा कायदा आणलाय. तो 1988 साली आणला असेल नाहीतर आता आणला असेल कोणत्याही सरकारने या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की स्वातंत्र्यदिनी आपण लोकांचं स्वातंत्र्य हिरवून घेतो हा कोणता स्वातंत्र्य दिन?" असा सवाल राज यांनी केला.

FAQ

राज ठाकरेंनी आपल्या कार्यकर्त्यांना काय सांगितले?
उत्तर: राज ठाकरेंनी आपल्या कार्यकर्त्यांना कल्याण-डोंबिवलीतील मांसविक्री बंदीच्या निर्णयाला न जुमानता सर्वकाही चालू ठेवण्यास सांगितले आहे.

मांसविक्री बंदीच्या निर्णयाबाबत राज ठाकरेंनी कोणता विरोधाभास अधोरेखित केला?
उत्तर: राज ठाकरेंनी म्हटले की, एकीकडे स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जातो, पण दुसरीकडे खाण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाते. स्वातंत्र्यदिनी कोणत्याही प्रकारची बंदी आणणे हा विरोधाभास आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

नक्की वाचा >> मोठी बातमी! ठाकरेंनी युती केलेल्या निवडणुकीच्या आधीच फडणवीस सरकारचा मास्टर स्ट्रोक; आता..

स्वातंत्र्यदिन आणि मांसविक्री बंदी यावर राज ठाकरेंनी कोणता सवाल उपस्थित केला?
उत्तर: राज ठाकरेंनी सवाल केला, “स्वातंत्र्यदिनी लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतो, हा कोणता स्वातंत्र्यदिन?” त्यांनी स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन हे प्रजेच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक असताना अशा बंद्या आणणे चुकीचे असल्याचे म्हटले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
स्वातंत्र्य दिनindependence dayIndependence Day 2025Raj Thackeraymns

