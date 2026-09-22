/Explainer: मुंबईत 711 कोटींची भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील! वयाच्या 40 वर्षांपर्यंत भाड्याच्या घरात राहिला, फक्त फ्लॅट नाही तर संपूर्ण बिल्डींगच विकत घेतली

Dinesh Thakkar Angel One Founder : मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. जगातील श्रीमंत शहरांच्या यादीत मुंबईचे नाव आहे. मुंबईत आपलं हक्काचं घर असावं असं अनेकांचे स्वप्न असतं. भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील मुंबईत झाली आहे. वयाच्या 40 वर्षांपर्यंत भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या एका उद्योजकाने फक्त एक फ्लॅट नाही तर संपूर्ण बिल्डींगच विकत घेतली आहे. या उद्योजकाने मुंबईच्या प्राईम लोकेशनवर 711 कोटींची मालमत्ता खरेदी केली आहे. जाणून घेऊया 711 कोटींची प्रॉपर्टी डील करणापरा हा उद्योजक आहे तरी कोण?
पश्चिम मुंबईतील जुहू परिसरात देशातील सर्वात मोठा मालमत्ता सौदा झाला आहे. एंजल वनचे संस्थापक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश ठक्कर यांनी 711 कोटींची मालमत्ता खरेदी केली आहे. एक संपूर्ण आलिशान निवासी टॉवरच त्यांनी खरेदी केला आहे. त्यांनी केवळ एक फ्लॅटच नव्हे, तर संपूर्ण G+7 इमारत खरेदी केली आहे. दिनेश ठक्कर हे वयाच्या 40 वर्षांपर्यंत भाड्याच्या घरात राहत होते.
मुंबईतील जुहू तारा रोडवर एम्बसी टेराझामध्ये दिनेश ठक्कर यांनी पूर्ण इमारत खरेदी केली आहे. दिनेश ठक्कर यांनी खरेदी केलेल्या टॉवरचे RERA कार्पेट क्षेत्रफळ अंदाजे 63,000 चौरस फूट आहे. या व्यवहाराचे मूल्य 711 कोटींहून अधिक आहे. प्रति चौरस फूट अंदाजे 1.13 लाख रुपयांना त्यांनी ही मालमत्ता खरेदी केली आहे. जुहूमधील निवासी मालमत्तेसाठी हा एक नवीन विक्रम मानला जात आहे. भारतातील सर्वात मोठा एकल निवासी युनिटचा हा सर्वात मोठा व्यवहार असल्याचे एम्बसी डेव्हलपमेंट्सने म्हंटले आहे.
दिनेश ठक्कर हे एंजल वनचे संस्थापक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. 1996 मध्ये त्यांनी ही कंपनी सुरु केली. एक पारंपरिक स्टॉकब्रोकिंग व्यवसाय म्हणून त्यांनी काम सुरु केले. यानंतर एंजल वन कंपनी एक डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी बनली. 2019 मध्ये एंजल वन कंपनी डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी बनली. एंजल वन कंपनी ग्राहकांना डिजिटल गुंतवणूक उपाययोजना (एंड-टू-एंड डिजिटल इन्व्हेस्टमेंट सोल्युशन्स) देते. कंपनीचा आता खूप मोठा विस्तार झाला आहे. संपूर्ण देशात कंपनीचे ग्राहक आहेत. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये कंपनी सेवा देत आहे. दिनेश ठक्कर जवळपास तीन दशकांपासून या व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, पारंपरिक ब्रोकिंग व्यवसायात डिजिटल वित्तीय सेवांकडे एक मोठे स्थित्यंतर घडून आले.
दिनेश ठक्कर यांना त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात एक मोठा धक्का बसला होता. 711 कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या दिनेश ठक्कर यांचे एका झटक्यात 80 टक्के नुकसान झाले होते. एका मुलाखतीत ठक्कर यांनी त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात आलेल्या या मोठा वादळावर भाष्य केले आहे. 2001 साली त्यांनी एका इंटरनेट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. मात्र, डॉट-कॉम बबल फुटला, तेव्हा त्यांनी गुंतवलेला सुमारे 80 टक्के पैसा बुडाला.
व्यवसायतील या मोठ्या अपयशानंतर खचून न जाता त्यांनी दमदार कमबॅक केले. अपयश लपवण्याऐवजी त्यांनी त्यातून शिकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी 'एंजल वन'मध्ये एक प्रकारचा 'फेल्युअर क्लब' सुरू केला. येते कर्मचारी अयशस्वी प्रकल्पांवर उघडपणे चर्चा करू शकत होते. एखादा प्रकल्प का अयशस्वी झाला आणि भविष्यात अशा चुका कशा टाळता येतील हे समजून घेण्यासाठी त्यांनी हा क्लब सुरु केला.
कोट्यावधीच्या व्यवसाय उभा करणारे दिनेश ठक्कर वयाच्या 40 वर्षांपर्यंत भाड्याच्या घरात राहिले. 711 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता खरेदी करण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास खूपच रंजक आहे. दिनेश ठक्कर यांनी सुरुवातीला घर विकत घेण्याऐवजी भाड्याने राहणे पसंत केले होते. एका मुलाखतीत त्यांनी याबाबत सांगितले. वयाच्या 40 वर्षांचे होईपर्यंत ते भाड्याच्या घरात राहत होते. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात रिअल इस्टेटऐवजी व्यवसायात पैसे गुंतवणे अधिक फायदेशीर ठरेल यामुळेच मालमत्ता खरेदी करण्यात पैसा न गुंतवता भाड्याच्या घरात राहिल्याचे ते म्हणाले. व्यवसायातून चांगला परतावा मिळत आहे, त्यामुळे त्यांना आपले भांडवल व्यवसायातच गुंतवून ठेवायचे होते. नंतर, जेव्हा त्यांची कारकीर्द, राहण्याचे ठिकाण आणि कौटुंबिक गरजा अधिक स्थिर झाल्या, तेव्हा त्यांनी घर विकत घेण्याचा विचार केला.
दिनेश ठक्कर यांच्याकडे मिनी कूपर, एएमजी जीटी एस, लॅम्बोर्गिनी हुरकान परफॉर्मन्टे, एएमजी जी-वॅगन, फेरारी 488 पिस्टा आणि पोर्शे जीटी3 आरएस यांसारख्या अलिशान कार्सचा ताफा आहे.
व्यवसायाव्यतिरिक्त दिनेश ठक्कर यांना फिटनेस आणि आलिशान कार्सची आवड आहे. पाठीला झालेल्या दुखापतीनंतर आणि स्लिप डिस्कच्या समस्येनंतर गंभीरपणे वेट ट्रेनिंग सुरू केले. आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांनी मुलाखतीत सांगितले.