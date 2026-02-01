English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Good News: महाराष्ट्राला Budget 2026 मध्ये केंद्राकडून मोठं गिफ्ट; मुंबई-पुण्यादरम्यान...

India Budget 2026 Nirmala Sitharaman Union Budget Announcement: अर्थमंत्र्यांनी मुंबई आणि पुण्याचा उल्लेख करत एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली असून याचा फायदा राज्यातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांना होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 1, 2026, 11:56 AM IST
Good News: महाराष्ट्राला Budget 2026 मध्ये केंद्राकडून मोठं गिफ्ट; मुंबई-पुण्यादरम्यान...
अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो)

India Budget 2026 Nirmala Sitharaman Union Budget Announcement: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करताना महाराष्ट्रासाठी एक मोठी गुड न्यूज दिली आहे. महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसाठी एक खास प्रोजेक्टची घोषणा करण्यात आली आहे. हा हायस्पीड रेल्वे कॉरीडोअरचा प्रकल्प असून या माध्यमातून मुंबई आणि पुणे ही दोन अत्यंत महत्त्वाची शहरं जोडली जाणार आहे. म्हणजेच या दोन्ही शहरांमधील रेल्वे वाहतूक अधिक वेगाने करण्यासाठी हा विशेष प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अर्थसंकल्पात मुंबई-पुण्यासहीत एकूण सात कॉरिडॉरमध्ये हाय-स्पीड रेल्वेची घोषणा करण्यात आली. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी येथेही हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. पाच वर्षांत पाच औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कार्बन कॅप्चर करण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की 2026-27 (आर्थिक वर्ष 27) साठी भांडवली खर्च (भांडवल) 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने सातत्याने काम केले आहे. 12 वर्षांपूर्वी सरकार स्थापन झाल्यापासून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने सातत्याने काम केले आहे. आत्मनिर्भरतेच्या मंत्रानुसार देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्यात आला असून राजकोषीय तुटीवर लक्ष ठेवण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प युवा-शक्तीवर आधारित आहे. गरिबांवर सरकारचा मोठा भर राहील. अर्थसंकल्पात उत्पादकता वाढवण्यावर विशेष जोर दिला जाईल, असं निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

सुधारणा व उद्योगांबद्दल बोलताना अर्थमंत्र्‍यांनी चार महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे:

> सरकारने आतापर्यंत 350 हून अधिक सुधारणा लागू केल्या आहेत.
> डी-रेग्युलेशनसाठी राज्य सरकारांसोबत समन्वयाने काम सुरू आहे.
> पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि उद्योगांना चालना.
> बायो-फार्मा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची योजना.

इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी 22 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता. यंदा ही तरतूद जवळपास दुप्पट करण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. बायो-फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हबसाठी काम सुरूच राहणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. पुढील 5 वर्षांसाठी बायो-फार्मा क्षेत्रासाठी सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आळी आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
budgetbudget 2026union budgetnirmala sitharamanrailway budget news

इतर बातम्या

Good News: महाराष्ट्राला Budget 2026 मध्ये केंद्राकडून मोठं...

महाराष्ट्र बातम्या