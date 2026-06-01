/भारतातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन 4 तास लेट, विमान चुकले; 9 वर्षानंतर प्रवाशाने रेल्वे प्रशासनाला असा धडा शिकवला की कुणी कल्पनाही करु शकत नाही

Rajdhani Express Delay : रेल्वेच्या लेटलतीफ कारभाराचा फटका नेहमीच प्रवाशांना बसतो. लोकल ट्रेन, मेल, एक्सप्रेस ट्रेन तर नेहमीच उशीराने धावतात. यामुळे प्रवास लांबतो. यामुळे अनेकदा प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. मात्र, भारतातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन तब्बल 4 तास लेट आली. यामुळे या ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाचे विमान चुकले. 9 वर्षानंतर या प्रवाशाने रेल्वे प्रशासनाला असा धडा शिकवला की कुणी कल्पनाही करु शकत नाही. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया.
राजधानी एक्सप्रेस ही रेल्वेची प्रीमियम ट्रेन आहे. कोटा येथील एका जोडप्याने याच ट्रेनने दिल्लीचे तिकीट बुक केले होते. ट्रेनला विलंब झाल्यामुळे त्यांचे केरळला जाणारे विमान चुकले. यामुळे यांना जादा पैसे मोजून दुसऱ्या दिवसाचे विमानाचे नवे तिकीट खरेदी करावे लागले. प्रवाशाला आर्थिक नुकसान होवून प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. यामुळे संतपलेल्या प्रवाशाने जिल्हा ग्राहक मंचात धाव घेतली. रेल्वेने याविरोधात राज्य ग्राहक मंचात अपील केले. रेल्वेचा पराभव झाला. रेल्वेला या प्रवाशाल 69,000 रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
2017 या वर्षातील हे प्रकरण आहे. अनिल कुमार राणा असे या प्रवाशाचे नाव आहे. ते कोटा येथे राहणारे आहेत. 17 डिसेंबर 2017 रोजी अनिल कुमार राणा आणि त्यांची पत्नी अनिता राणा यांनी त्या दिवशी दिल्ली ते तिरुवनंतपुरम एअर इंडियाचे विमान तिकीट बुक केले होते. 9 नोव्हेंबर 2017 रोजी त्यांनी हे तिकीट बुक केले होते. तिकीट कमी असले तर त्यांनी हे स्वस्त विमान तिकीट बुक केले. 33,929 रुपयांना हे तिकीट बुक केले होते. त्यानंतर, 17 डिसेंबरच्या सकाळी, त्यांनी कोटा ते दिल्ली प्रवासासाठी 12431 क्रमांकाच्या राजधानी एक्सप्रेस या प्रीमियम रेल्वे ट्रेनचे तिकीट बुक केले होते.
राजधानी एक्सप्रेस सकाळी 6:55 वाजता कोटा येथून सुटणार होती. दुपारी 12:40 वाजता त्यांची ही ट्रेन दिल्लीतील हजरत निझामुद्दीन येथे पोहोचणार होती. त्याच दिवशी सायंकाळी 6:05 वाजता दिल्ली विमानतळावरून त्याचे विमान होते. वेळेचे नियोजन करुनच त्यांनी सकाळच्या ट्रेनचे तिकीट काढले होते. ट्रेन दुपारी 4:50 वाजता निझामुद्दीनला पोहोचली. ट्रेन चार तासांपेक्षा जास्त उशिरा होती. ट्रेनमधून उतरून विमानतळावर पोहोचेपर्यंत त्याचे विमान निघून गेले होते.
नवीन महागडे विमान तिकीट खरेदी करावे लागले
विमान चुकल्यामुळे अनिल कुमार राणा आणि त्यांची पत्नी अनिता राणा यांना विमानतळावर रात्र काढावी लागली. 72,930 रुपये खर्च करून त्यांनी दुसऱ्या दिवशीचे विमानाचे नवे तिकीट काढले. रात्री थांबण्यासाठी त्यांना हॉटेल देखील बुक करावे लागले. यात त्यांचे खूप पैसे खर्च झाले. तसेच त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अखेर दुसऱ्या दिवशी केरळमध्ये पोहोचले.
कोटा येथे परतल्यानंतर राणा यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात लढा देण्याचा निर्णय घेतला. मार्च आणि सप्टेंबर 2018 मध्ये रेल्वेकडे लेखी निवेदने सादर केली. रेल्वेला विलंब झाल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागितली. रेल्वे प्रशासनाने त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अखेर डिसेंबर 2018 मध्ये रेल्वेला कायदेशीर नोटीस पाठवली. यानंतर त्यांनी कोटा ग्राहक मंच (जिल्हा ग्राहक आयोग) येथे तक्रार दाखल केली.
परिचालन, तांत्रिक आणि सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे रेल्वे विलंबाने धावतात असा दावा रेल्वेने केला. राणा यांच्या तक्रारीत 'सेवेतील त्रुटी'चा कोणताही संदर्भ लागू होत नाही असं म्हणत तक्रारीला विरोध केला. न्यायालयाने हा दावा फेटाळला.
राणा यांनी माघरा न घेता लढा सुरु ठेवला. ऑगस्ट 2023 मध्ये, न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला 39,001 रुपयांच्या अतिरिक्त विमान तिकीट खर्चाची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. छळ आणि मानसिक त्रासासाठी 20,000 रुपये, हॉटेल खर्चासाठी 5,000 रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी 5,000 रुपये देण्याचा आदेश दिला. एकूण 69,001 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. रेल्वेने राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे अपील केले. अहवालानुसार, राज्य ग्राहक मंचाने 27 मे रोजी जिल्हा मंचाचा आदेश कायम ठेवला. एक आदेश पारित केला. न्यायिक सदस्य निर्मल सिंग मेडवाल आणि सदस्य करुणा जैन यांनी पश्चिम मध्य रेल्वेचे (WCR) अपील फेटाळले. राज्य मंचाने रेल्वेला व्याजासह नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. अशा प्रकारे राणा यांनी रेल्वे प्रशासनाला चांगलाच धडा शिकवला.