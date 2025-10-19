English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे मुंबई दरम्यान असा महामार्ग बनलाय की महाराष्ट्राच काय संपूर्ण भारतात कुठेच नाही; या मार्गाचे वैशिष्ट्य पाहून थक्क व्हाल

पुणे मुंबई दरम्यान असा महामार्ग बनलाय की महाराष्ट्राच काय संपूर्ण भारतात कुठेच नाही. हवा स्वच्छ करेल आणि हरित अर्थव्यवस्था मजबूत करेल.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 19, 2025, 09:18 PM IST
पुणे मुंबई दरम्यान असा महामार्ग बनलाय की महाराष्ट्राच काय संपूर्ण भारतात कुठेच नाही; या मार्गाचे वैशिष्ट्य पाहून थक्क व्हाल

India First Electric Highway: पुणे मुंबई दरम्यान असा महामार्ग बनलाय की महाराष्ट्राच काय संपूर्ण भारतात कुठेच नाही. हा महामार्ग म्हणजे भारतातील पहिला इलेक्ट्रिक महामार्ग आहे.  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच मुंबई आणि पुणे दरम्यानच्या भारतातील पहिल्या विद्युत महामार्गाचे उद्घाटन केले. महाराष्ट्राला स्वच्छ ऊर्जेकडे, विशेषतः मालवाहतुकीसाठी, नेणारे हे एक मोठे पाऊल आहे.

2028 पर्यंत हा महामार्ग सर्व प्रमुख महामार्ग विद्युतीकरण करण्याच्या राज्याच्या ध्येयाचा एक भाग आहे. यामुळे केवळ प्रदूषण कमी होणार नाही तर भारताच्या पर्यावरणीय परिवर्तनाला गती मिळेल. हा प्रकल्प वस्तूंच्या निर्यात आणि आयात करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणेल, हवा स्वच्छ करेल आणि हरित अर्थव्यवस्था मजबूत करेल असे मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले.

यावेळी फडणवीस यांनी ब्लू एनर्जी मोटर्सने बनवलेला पहिला इलेक्ट्रिक हेवी-ड्युटी ट्रक देखील प्रदर्शित केला. हा ट्रक बॅटरी-स्वॅप तंत्रज्ञानाचा वापर करतो, म्हणजेच त्याला कमीत कमी चार्जिंग वेळ लागतो. हा ट्रक पुण्यातील चाकण येथे बसवण्यात आला होता.निळी ऊर्जाकारखाना. फडणवीस यांनी हे महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक ताकदीचे प्रतीक असल्याचे म्हटले. अशा नवीन तंत्रज्ञानामुळे भारताला स्वावलंबी आणि पर्यावरणासाठी चांगले बनण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र आता राज्यभरात असे अधिक इलेक्ट्रिक हायवे बांधणार आहे. मालवाहतूक सुलभ करण्यासाठी योग्य ठिकाणी बॅटरी-स्वॅप आणि चार्जिंग स्टेशन स्थापित केले जातील. ब्लू एनर्जी मोटर्सने 3,500 कोटींच्या गुंतवणुकीसह एक नवीन कारखाना बांधण्यासाठी सरकारसोबत करार केला आहे. हा कारखाना दरवर्षी 30,000 ट्रक उत्पादन करू शकेल. ब्लू एनर्जीचे संस्थापक आणि एमडी अनिरुद्ध भुवलकर म्हणाले की, हा महामार्ग भारतात इलेक्ट्रिक फ्रेट ट्रान्सपोर्टेशनची सुरुवात आहे. त्यांनी त्यांच्या "एनर्जी-अज-अ-सर्व्हिस" मॉडेलबद्दल सांगितले, जे खर्च कमी करेल आणि एक शाश्वत वाहतूक नेटवर्क तयार करेल.

या महामार्गामुळे पुणे भारतातील शाश्वत लॉजिस्टिक्सचे केंद्र बनते. हे इतर राज्यांसाठी देखील एक उदाहरण आहे. स्वच्छ वाहतुकीमुळे प्रदूषण कमी होईल, नवीन हरित तंत्रज्ञान आणले जाईल आणि ऊर्जा कार्यक्षमता वाढेल. ब्लू एनर्जीचा चाकणमध्ये आधीच एक कारखाना आहे जो दरवर्षी 10,000 ट्रक तयार करतो. ते एलएनजी ट्रक देखील तयार करतात, ज्यापैकी १,००० हून अधिक कार्यरत आहेत आणि भारताच्या हरित ट्रक बाजारपेठेत त्यांचा वाटा 60 टक्के आहे. या लाँचमुळे भारतासाठी स्वच्छ ऊर्जा आणि नवीन तंत्रज्ञान-चालित वाहतुकीच्या नवीन युगाची सुरुवात झाली आहे.

FAQ

1 भारतातील पहिला इलेक्ट्रिक महामार्ग कोणता आहे आणि तो कुठे आहे?
भारतातील पहिला इलेक्ट्रिक महामार्ग म्हणजे पुणे आणि मुंबई दरम्यानचा महामार्ग. हा महाराष्ट्रातील एक अनोखा प्रकल्प आहे, जो संपूर्ण भारतात अद्वितीय आहे.

2 या महामार्गाचे उद्घाटन कोणी केले आणि कधी?
 महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच (ऑक्टोबर २०२५ च्या सुमारास) या महामार्गाचे उद्घाटन केले. हे महाराष्ट्राला स्वच्छ ऊर्जेकडे नेमण्याचे एक मोठे पाऊल आहे.

3 २०२८ पर्यंत राज्याचे ध्येय काय आहे?
२०२८ पर्यंत राज्यातील सर्व प्रमुख महामार्गांचे विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय आहे. यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि भारताच्या पर्यावरणीय परिवर्तनाला गती मिळेल.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

