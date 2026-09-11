ऑटोमेटिक दरवाजांची नॉन एसी लोकल लांबणीवर, सुरक्षा चाचणी सुरू असतानाच...

मुंबईच्या गर्दीच्या लोकलमध्ये दरवाजाला लटकून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना अधिक सुरक्षित पर्याय मिळण्याची आशा पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या नॉन-एसी क्लोज्ड-डोअर लोकलच्या सुरक्षा चाचणीतच तांत्रिक आणि यांत्रिक अडचणी आढळल्याने प्रवाशांना या लोकलसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
चाचणीसाठी गेलेला एक रेक आवश्यक सुधारणांसाठी चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीकडे (आयसीएफ) परत पाठविण्यात येणार आहे. दुसरा रेक कुर्ला कारशेडमध्येच उभा आहे. या लोकलची कन्फर्मेटरी ऑसिलोग्राफ कार रन (सीओसीआर) चाचणी रिसर्च डिझाइन्स अँड स्टैंडर्डस् ऑर्गनायझेशनकडून (आरडीएसओ) उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमेवरील 63.27 किलोमीटरच्या खजुराहो-महोबा मार्गावर घेण्यात आली. त्यात काही तांत्रिक अडचणी आढळल्याने रेक निर्धारित सुरक्षा निकष पूर्ण करू शकला नाही.
मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ संबंधित रेक आयसीएफमध्ये अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की पाठवून आवश्यक तांत्रिक बदल आणि दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यानंतर रेकची पुन्हा चाचणी घेण्यात येईल. सुधारणा, पुनःचाचणी आणि आवश्यक सुरक्षा मंजुरी पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवासी सेवेसाठी या लोकलचा विचार केला जाईल.
मुंबई उपनगरीय रेल्वेने दररोज कोट्यवधी प्रवासी प्रवास करतात. मात्र, आजही दैनंदिन तिकीट, परतीचे तिकीट किंवा मासिक पासधारकांना कोणतेही स्वतंत्र अपघाती विमा संरक्षण नाही. वाढत्या रेल्वे अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक प्रवाशाला कमी प्रीमियममध्ये अपघाती विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाच्या विचाराधीन असल्याचे समजते.