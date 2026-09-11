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ऑटोमेटिक दरवाजांची नॉन एसी लोकल लांबणीवर, सुरक्षा चाचणी सुरू असतानाच...

बंद दरवाजाच्या लोकलसाठी प्रवाशांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. कारण सुरक्षा चाचणीतच तांत्रिक आणि यांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:19 PM IST
ऑटोमेटिक दरवाजांची नॉन एसी लोकल लांबणीवर, सुरक्षा चाचणी सुरू असतानाच...
Image Credit: India first non air conditioned local train equipped with automatic closed doors will delay

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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