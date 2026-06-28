/महाराष्ट्रात समुद्रावर तरंगणारे भारतातील पहिले विमानतळ; मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळाला तिसरा पर्याय

Offshore Airport In Palghar : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या कामाची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी वाढवण बंदराच्या पायाभूत सुविधांचा आणि प्रगतीचा आढावा घेतला. देशातील पहिल्या प्रस्तावित ऑफशोअर विमानतळाच्या जागेची आणि आराखड्याची देखील पाहणी केली. पालघरमधील विमानतळ हे महाराष्ट्रातील तिसरे विमानतळ आहे.
वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठं बंदर असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. या बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असून लवकरच बंदराच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल अशी माहिती त्यांनी दिली. कोणताही विकास प्रकल्प स्थानिकांना सोबत घेऊनच केला जाईल असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं.
पालघर येथील देशातील पहिल्या प्रस्तावित ऑफशोअर विमानतळाच्या जागेची आणि आराखड्याची पाहणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याप्रसंगी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी मंत्री गणेश नाईक, मंत्री नितेश राणे, खासदार डॉ. हेमंत सवरा व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालघर जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्हा हा महाराष्ट्राचा आर्थिक ग्रोथ जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल. देशातील पहिलं समुद्रातील विमानतळ पालघरच्या कोरे जवळ उभारले जाणार आहे. विमानतळा साठी सर्वात सुलभ अशी ही जागा असल्याचा अहवाल मिळाला आहे. डीपीआर तयार करण्याचे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या विमानतळाच्या उभारणीसाठी अंदाजे 45,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अरबी समुद्रातील आगामी वधवन डीप ड्राफ्ट पोर्टजवळ हे विमानतळ बांधले जाईल. हे विमानतळ एकदा पूर्ण झाल्यावर, हे विमानतळ दरवर्षी 9 कोटी प्रवाशांना हाताळू शकेल, ज्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील सध्याच्या विमानतळांवरील ताण कमी होईल.
उत्तन विरार सिलिंग केवळ पावणे पाच किलोमीटर अंतरावर ही जागा आहे . त्यामुळे थोडीशी लांबी वाढवली तर हा विमानतळ थेट मुंबईशी जोडता येणार आहे . बुलेट ट्रेनचं रेल्वे स्टेशन देखील यापासून जवळ आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्यातील अर्बन भागाला मोठी कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. 2050 पर्यंत जी एअर ट्रॅफिक मुंबई अपेक्षित आहे ती एअर ट्राफिक या एअरपोर्टमुळे होणार नाही. दोन रनवेचा हा एअरपोर्ट असेल .पुढच्या काळात अत्यंत वेगाने या विमानतळा विषयी मान्यता घेऊ असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित वाढवण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, बंदर, रेल्वे, महामार्ग आणि सागरी मार्ग यांची प्रभावी सांगड घालणारा हा प्रकल्प राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आज त्यांनी विमानतळासाठी प्रस्तावित जागेची पाहणी करत प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, मुंबई–वडोदरा द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाशी थेट जोडणी असलेला हा विमानतळ भविष्यात मालवाहतूक, उद्योग आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरणार असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.