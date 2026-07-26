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प्रवाशांनी फक्त एकाजागेवर उभं रहायचं, रस्ता आपोआप चालणार; मुंबईत रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेलला जोडणारा देशातील पहिला ट्रॅव्हलेटर

महालक्ष्मी येथे मोनोरेल, मेट्रो ३ आणि उपनगरीय रेल्वेला जोडणारा देशाचा पहिला ट्रॅव्हलेटरयुक्त पादचारी पूल प्रगतीपथावर आहे.  स्थानकांदरम्यान बदलण्यासाठी लागणारा वेळ सुमारे 20 मिनिटांनी कमी होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 26, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:15 PM IST
प्रवाशांनी फक्त एकाजागेवर उभं रहायचं, रस्ता आपोआप चालणार; मुंबईत रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेलला जोडणारा देशातील पहिला ट्रॅव्हलेटर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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प्रवाशांनी फक्त एकाजागेवर उभं रहायचं, रस्ता आपोआप चालणार; मुंबईत रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेलला जोडणारा देशातील पहिला ट्रॅव्हलेटर
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