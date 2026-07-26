/प्रवाशांनी फक्त एकाजागेवर उभं रहायचं, रस्ता आपोआप चालणार; मुंबईत रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेलला जोडणारा देशातील पहिला ट्रॅव्हलेटर

मुंबई ट्रॅव्हलेटर ब्रीज: एमएमआरडीएने महालक्ष्मी मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण केले आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाअंतर्गत देशातील पहिला ट्रॅव्हलेटरयुक्त पादचारी पूल संत गाडगे महाराज चौक मोनोरेल स्थानक, मेट्रो मार्गिका 3 आणि महालक्ष्मी उपनगरीय रेल्वे स्थानक यांना अखंड जोडणी देणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे.
हा एकात्मिक इंटरचेंज मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर स्थानकांदरम्यान बदलण्यासाठी लागणारा वेळ सुमारे 20 मिनिटांनी कमी होईल. तसेच दक्षिण मुंबई आणि वरळी परिसरातून मुंबई मोनोरेलपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होईल. अखंड मल्टिमॉडल जोडणीमुळे सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरालाही मोठी चालना मिळेल.
सुमारे 283 मीटर लांबीचा एकात्मिक पादचारी पूल.
प्रवाशांच्या सुरळीत हालचालीसाठी 11 मीटर रुंद संरचना.
एकूण 176 मीटर लांबीचे सहा ट्रॅव्हलेटर्स.
सर्वसमावेशक प्रवेशासाठी दोन प्रवासी लिफ्ट्स.
प्रति तास सुमारे 4,500 प्रवाशांची क्षमता.
मुंबईतील अत्यंत दाट नागरी सुविधांच्या परिसरात उभारण्यात आलेला हा प्रकल्प एमएमआरडीएच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या प्रकल्पाच्या पायाभरणीपूर्वी 1,800 मिमी व्यासाची पावसाच्या पाण्याची वाहिनी सुरक्षितपणे स्थलांतरित करण्यात आली. तसेच लगतच्या जलवाहिन्या आणि सांडपाणी वाहिन्यांना कोणताही धक्का न लावता संपूर्ण काम पूर्ण करण्यात आले, त्यामुळे बांधकामाच्या कालावधीत नागरी सेवा अखंड सुरू राहिल्या.
या प्रकल्पासाठी एकही झाड तोडण्यात आले नाही. वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने वाहतूक सुरळीत ठेवण्यात आली तसेच साने गुरुजी मार्गावरील वार्षिक गणेश विसर्जन मिरवणुका कोणताही अडथळा न येता पार पडतील, याचीही दक्षता घेण्यात आली.
हा केवळ एक पादचारी पूल नसून मेट्रो, मोनोरेल आणि उपनगरीय रेल्वे यांना एका अखंड, एकात्मिक आणि प्रवासी-केंद्रित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत जोडण्याच्या दिशेने उचललेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.