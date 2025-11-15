English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यानंतर महाष्ट्रातील 'या' शहरात निर्माण होणारे विद्येचे दुसर माहेरघर! भारतातील सर्वात मोठी एज्युसिटी, एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी

पुण्याला टक्कर देणार विद्येचे नविन माहेरघर महाराषट्रातील या शहरात सुरु होणार आहे.  भारतातील सर्वात मोठी एज्युसिटी महाराष्ट्रात उभारली जाणार आहे.   एकाच कॅम्पसमध्ये 10 हून अधिक इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी असणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 15, 2025, 09:35 PM IST
पुण्यानंतर महाष्ट्रातील 'या' शहरात निर्माण होणारे विद्येचे दुसर माहेरघर! भारतातील सर्वात मोठी एज्युसिटी, एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी

CIDCO International Education Centre In Navi Mumbai : पुणे विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. आता महाराष्ट्रातील दुसरे  विद्येचे दुसर माहेरघर नवी मुंबईत सुरु होणार आहे. नवी मुंबई जागतिक दर्जाचे शिक्षण केंद्र उभारण्यात येत आहे. सिडको महामंडळातर्फे नवी मुंबईतील पनवेल तालुक्यातील कुंडेवहाळ येथे उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) अंतर्गत अंदाजे 100 हेक्टर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. एकात्मिक आरोग्यविषयक व शैक्षणिक सुविधा, आंतरराष्ट्रीय मानकांचे क्रीडा संकुल व कौशल्य केंद्र उभारण्याच्या प्रमुख उद्देशाने उत्कृष्टता केंद्र हा प्रकल्प सिडकोतर्फे विकसित करण्यात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या प्रकल्पाकरिता जमीन विकसित करण्याच्या कामाला गती देण्यात आली असून निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. “आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी हा देशामध्ये शैक्षणिक क्रांती घडवणारा प्रकल्प असून याद्वारे देशातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परदेशी विद्यापीठे आणि नामांकित शिक्षणतज्ज्ञांकडून शिकण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या केंद्रामुळे बहुसांस्कृतिक आदानप्रदान आणि संशोधन यांना चालना मिळणार आहे. नियोजित वेळेत एज्युसिटी प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे. आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी एक ऐतिहासिक उपक्रम असून ज्यामध्ये एकाच ठिकाणी एकाच कॅम्पसमध्ये 10 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे सामील असतील. हा देशातील अशा प्रकारचा एकमेव उपक्रम ठरेल.”

14 जून 2025 रोजी सिडको, महाराष्ट्र शासन आणि यॉर्क विद्यापीठ, ॲबरडीन विद्यापीठ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलिनॉइस इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि आयईडी विद्यापीठ या पाच नामांकित परदेशी विद्यापीठांदरम्यान सामंजस्य करारनामा करण्यात येऊन नवी मुंबईमध्ये कॅम्पस स्थापन करण्याकरिता या विद्यापीठांना इरादापत्रे प्रदान करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली, सिडकोच्या एज्युसिटी उपक्रमांतर्गत नवी मुंबईमध्ये जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांचे कॅम्पस स्थापन करण्यात येणार आहेत. कुंडेवहाळ येथे सुमारे 100 हेक्टरवर एज्युसिटी विकसित करण्यात येत आहे.

ही एज्युसिटी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 3 ते 4 किमीच्या परिघात वसलेली आहे. या व्यतिरिक्त मल्टिमोडल कॉरिडॉर, समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग यांद्वारे देखील कनेक्टिव्हिटी लाभणार आहे. मुंबईहून वाहनाद्वारे एज्युसिटी एक तासाच्या अंतरावर असून एरोसिटी, नैना शहर, खारघर कार्पोरेट पार्क, गोल्फ कोर्स व पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रापासूनही नजीकच्या अंतरावर आहे. 

एज्युसिटीकरिता देण्यात आलेली जमीनीच्या सपाटीकरणाचे काम आवश्यक असून जमिनींचे सुलभरीत्या वाटप करता यावे म्हणून चार स्वतंत्र भूखंडांवर भूविकासाचे काम करण्यात येणार आहे. सिडकोतर्फे भाग-1व भाग-2 मधील 50 हेक्टर जमिनीच्या विकासासह 45 मी. x30 मी. रुंद प्रवेश मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले असून ई-निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. ही कामे पूर्णत्वास गेल्यानंतर 45 मी. रुंद मार्गाद्वारे राष्ट्रीय महामार्ग 348 (राष्ट्रीय महामार्ग 4बी) जेएनपीटी वरून एज्युसिटी येथे थेट प्रवेश मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे सिडको नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते पनवेल रेल्वे स्थानक जोडणारी मेट्रो लाईन एम- २४ ची योजना आखत आहे, जी नैना क्षेत्रापर्यंत विस्तारेल आणि प्रस्तावित एरोसिटी आणि एज्युसिटीला देखील जोडेल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India largest educityinternational universities in a single campusCIDCO International Education Centre In Navi Mumbaiनवी मुंबई

इतर बातम्या

IPL 2026 मध्ये अशी असेल सर्व 10 फ्रेंचायझींची टीम; ऑक्शनसाठ...

स्पोर्ट्स