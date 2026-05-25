/भारतातील सर्वात मोठे लॉजिस्टिक्स पार्क महाराष्ट्रात; रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जलमार्ग यांची डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी

Godam Logistics Park In Nagpur : भारतातील सर्वात मोठे लॉजिस्टिक्स पार्क महाराष्ट्रात उभारले जाणार आहे. नागपूर येथे हे लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटीचे नवे पॉवरहाऊस उभारले जाणार आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जलमार्ग यांची या लॉजिस्टिक्स पार्कला थेट कनेक्टिव्हिटी असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 'गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क'चा भव्य शुभारंभ आणि कोनशिला अनावरण करण्यात आले.
नागपूरमध्ये अत्याधुनिक आणि स्टेट ऑफ द आर्ट स्वरूपाचे हे लॉजिस्टिक्स पार्क उभारले जाणार आहे. हे लॉजिस्टिक्स पार्क राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला नवी गती देणारे ठरणार आहे. जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत मॅन्युफॅक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन क्षेत्रात भारतासमोर मोठी संधी निर्माण झाली असून, जागतिक सप्लाय चेनमध्ये भारताची भूमिका अधिक मजबूत करण्यासाठी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र सक्षम करणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने हे लॉजिस्टिक्स पार्क उभारले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान निर्माण करायचे असेल, तर लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली ‘पीएम गति शक्ती योजना’ ही देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देणारी राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन योजना आहे. या योजनेअंतर्गत रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांना एकात्मिक पद्धतीने जोडण्यात येत असून, प्रवास व मालवाहतूक अधिक सुलभ, वेगवान व कार्यक्षम होत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या या योजनेशी सुसंगत राहून महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स धोरण आणि पायाभूत सुविधा विकास आराखडा तयार केला आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक्स हब बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणाअंतर्गत मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि गडचिरोली यांसारख्या औद्योगिक केंद्रांना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, बंदरे, रेल्वे, ड्राय पोर्ट, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आणि फ्रेट कॉरिडोरद्वारे जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे.
विशेषतः नागपूरला देशाचे प्रमुख लॉजिस्टिक्स कॅपिटल म्हणून विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. उद्योजकांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या धोरणाला साथ देत गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्कसारख्या उपक्रमांची उभारणी केली असून, हा प्रकल्प मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सप्लाय चेनमध्ये एक मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.