महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात लांब मेट्रो मार्ग! कांजूरमार्ग ते बदलापूर मेट्रो प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट

Badlapur to Kanjur Metro Line 14 India Longest Metro Route : भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प विकसीत करण्यात येत आहे. भारतातील सर्वात लांब मेट्रो मार्ग महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) बदलापूर ते कांजुरमार्ग अशी नवीन मेट्रो लाईन बांधण्याची योजना आखत आहे. ही देशातील सर्वात लांब मेट्रो लाईन असेल.
एमएमआरडीए खाजगी कंपन्यांसोबत काम करून मेट्रो प्रकल्प बांधणार आहे. एमएमआरडीएने या प्रकल्पासाठी निविदा काढल्या आहेत. या मेट्रो लाईनच्या बांधकामामुळे बदलापूर आणि आसपासच्या भागातील लोकांचा मुंबईला प्रवास मोठ्या प्रमाणात सुलभ होईल. मेट्रो लाईन अंदाजे पाच वर्षांत पूर्ण होईल. मुंबईच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील लोक एका तासात शहराच्या मध्यभागी पोहोचावेत अशी एमएमआरडीएची इच्छा आहे. अनेक मेट्रो लाईन बांधल्या जात आहेत. बदलापूर-कांजुरमार्ग मेट्रो लाईन 14 ही त्यापैकी एक आहे. सध्या, बदलापूर ते कांजुरमार्ग पर्यंत वाहतुकीचे एकमेव साधन म्हणजे लोकल ट्रेन. पावसाळ्यात, लोकल ट्रेन देखील थांबतात, ज्यामुळे लोकांचा मुंबईशी संपर्क तुटतो. एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही 38 किलोमीटर लांबीची लाईन खूप महत्त्वाची आहे.
एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही लाईन सुरू झाल्यानंतर दररोज 7 लाख प्रवासी प्रवास करू शकतील. खाडी ओलांडणारी ही मुंबईतील पहिली मेट्रो असेल. आयआयटी मुंबईने या मेट्रोच्या डीपीआरचा अभ्यास करून त्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. स्पेनच्या मिलान मेट्रो प्रशासनाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे ही मेट्रो बांधण्याची शिफारस केली आहे.
यासाठी निविदा जारी करण्यात आली आहे. ही निविदा 'अभिव्यक्ती स्वारस्य' प्रकारची आहे. याचा अर्थ असा की एमएमआरडीए या प्रकल्पावर एकत्र काम करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांचे मत जाणून घेऊ इच्छित आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख २८ जुलै आहे. त्यानंतर, निविदांची छाननी केली जाईल आणि उर्वरित कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले जातील.
ही मेट्रो लाईन सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत बांधली जाणार आहे. एमएमआरडीएने निविदा काढल्या आहेत, परंतु अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएमआरडीएचे उपाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर चर्चा केली आहे. लवकरच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, राज्य मंत्रिमंडळ याला मान्यता देईल. देशातील सर्व मेट्रो लाईन केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे, केंद्र सरकारलाही याची माहिती दिली जाईल. हे सर्व झाल्यानंतर, या लाईनचे काम 2026 मध्ये सुरू होऊ शकते.
