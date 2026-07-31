/पुण्याला 96 तास धोका? महाराष्ट्रासह 20 राज्यांना IMD मोठा अलर्ट, पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट; 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली एकाच वेळी सक्रिय

1 ऑगस्ट जुलै 2026 उद्याचे हवामान : पुण्यात पावसाने थैमान घातले आहे. 72 ते 96 तास पुण्याला धोका आहे. भारतात 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली एकाच वेळी सक्रिय झाल्या आहेत. पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्रासह 20 राज्यांना हमान खात्याने मुसळधार पावसाचा अलर्ट दिला आहे.
महाराष्ट्रासाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अलर्ट
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 1 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रासाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अलर्ट दिला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्रातील घाट आणि विदर्भ व मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अतिवृष्टी तसेच प्रचंड मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
पुण्यात रेड अलर्ट जारी करण्यात आला. पुण्यात 92 तासांपर्यंतचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नाशिक घाट, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांत घाट माथ्यावर रेड तसेच ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड या जिल्ह्यांमध्ये मध्यम ते जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला. अलर्ट देण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये वादळी वारे वाहण्याचा देखील अंजाद वर्तवण्यात आला आहे.
भारताच्या हवामानात लक्षणीय बदल होत आहेत. हवामान तज्ज्ञांनी पुढील 72 ते 96 तास अत्यंत गंभीर असल्याचा इशारा दिला आहे. भारतात दोन शक्तिशाली हवामान प्रणाली एकाच वेळी सक्रिय झाल्या आहेत. यामुळे मान्सूनने जोर पकडला आहे. या दोन मान्सून प्रणालींच्या एकत्रित परिणामामुळे उत्तर, मध्य आणि दक्षिण भारताच्या काही भागांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशसह 20 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. सर्व राज्यांना सतर्क राहण्याचा इशार देण्यात आला आहे.