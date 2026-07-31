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पुण्याला 96 तास धोका? महाराष्ट्रासह 20 राज्यांना IMD मोठा अलर्ट, पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट; 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली एकाच वेळी सक्रिय

पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे.  भारतात 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली एकाच वेळी सक्रिय झाल्या आहेत.  20 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 31, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:26 PM IST
पुण्याला 96 तास धोका? महाराष्ट्रासह 20 राज्यांना IMD मोठा अलर्ट, पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट; 2 शक्तिशाली हवामान प्रणाली एकाच वेळी सक्रिय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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