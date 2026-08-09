/मुंबई, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, सातारा, नागपूर आणि... महारष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; 16 राज्यांत मुसळधार पाऊस; 80 स्पीडने वारे वाहणार

10 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये देखील पावसाने हाहाकार माजवला होता. आता महाराष्ट्रासह देशभरात हवामानात आणखी एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी, महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता अजूनही कायम आहे. महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 16 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. 80 स्पीडने वारे वाहणार आहेत. 10 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान कसे असेल जाणून घेऊया.
कोकणात पावसाचा जोर कमी झाला आहे. तरीही पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी पावसाचा इशारा जारी करण्यात आलेला नाही. काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील हवामानात काही चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित असून, तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. घाटमाथ्यावर पुणे, सातार, सांगलीत जोरदार पाऊस बरसणार आहे. यासह विदर्भात नागपूर, चंद्रपूरसह अनेक जिल्ह्यांसाठी अलर्ट आहे.
हवामान विभागाच्या 10 ऑगस्टच्या अंदाजानुसार, संपूर्ण आठवडाभर पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळम राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याचा धोका आहे.