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मुंबई, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, सातारा, नागपूर आणि... महारष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; 16 राज्यांत मुसळधार पाऊस; 80 स्पीडने वारे वाहणार

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (10 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): हवामानात पुन्हा एकदा मोठे बदल होणार आहेत. महाराष्ट्रासह 16 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे.  देशाच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 09, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:40 PM IST
मुंबई, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, सातारा, नागपूर आणि... महारष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; 16 राज्यांत मुसळधार पाऊस; 80 स्पीडने वारे वाहणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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