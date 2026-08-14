/महाराष्ट्रासह 16 राज्यांना IMD चा अलर्ट; 80 च्या स्पीडने वारे वाहणार, भयानक पाऊस पडणार, मान्सूनचे रौद्ररुप दिसणार

15 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : मान्सूनचे आता रौद्ररुप पहायला मिळणार आहे. मान्सून पुन्हा एकदा जोर धरणार आहे. 18 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर दरम्यान मुसळधरा पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम सौराष्ट्र-कच्छ, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये दिसून येणार आहे. 15 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रासह 16 राज्यांना IMD ने अलर्ट जारी केला आहे.
बंगालच्या उपसागरावरील कमी दाबाचे क्षेत्र येत्या काही दिवसांत अधीक तीव्र होऊन त्याचे खोल दाबात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय हवामान विभागाने (IMD) देशभरातील 16 राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, ताशी 40 ते 80 किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाच्या मते, पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवरील कमी दाबाचे क्षेत्र पुढील 24 तासांत पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधून वायव्य दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. यामुळे पूर्व आणि मध्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे.
चक्रीवादळ आणि कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या प्रभावामुळे उत्तर बंगालच्या उपसागरातील आणि पश्चिम बंगालच्या आसपासच्या किनारपट्टी भागातील हवामान अधिकच खराब झाले आहे. समुद्रातील खवळलेल्या लाटांमुळे, मच्छिमारांना 15 ऑगस्टपर्यंत समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. किनारपट्टीवरील रहिवाशांना आणि मच्छिमारांना सतर्क राहण्याचा आणि हवामानाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
छत्तीसगड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि ईशान्येकडील काही जिल्ह्यांमध्ये पुढील 24 तासांसाठी अचानक पूराचा धोका वर्तवण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने पुढील चार आठवड्यांसाठी पावसाचा अंदाज जाहीर केला आहे. या काळात देशाच्या काही भागांत मुसळधार तर काही भागांत नेहमीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ऑगस्टच्या उर्वरित दिवसांत म्हणजे पहिल्या दोन आठवड्यांत राज्यात कोकण आणि मध्य भारतात जोरदार पाऊस होईल. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जोर कमी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी दिली.