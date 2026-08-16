/मान्सून आक्रमक होणार; महाराष्ट्रासह 19 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; वादळी वाऱ्यासह तुफान पाऊस बरसणार

17 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : येत्या काही दिवसांत मान्सून अधिक सक्रिय होणार आहे. हवामान विभागाने 17 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि बिहारसह 19 राज्यांना मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा इशारा दिला आहे. ताशी 80 ते 85 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहेत. अनेक राज्यांना भूस्खलनाचाही इशारा देण्यात आला आहे.
वायव्य बंगालच्या उपसागरावर वरच्या स्तरावर चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती आहे. पूर्व भारतातील राज्यांसाठी विशेष इशारा जारी करण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ आणि गुजरात या 19 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, 17 ऑगस्टला दिल्ली, जयपूर, लखनौ, भोपाळ, मुंबई आणि पाटणा यांसारख्या शहरांमध्ये तीव्र सूर्यप्रकाश असेल. सकाळपासून जास्त आर्द्रतेमुळे वातावरणात दमटपणा जावेल. उष्णता जाणवू शकते.
ढगाळ वातावरणामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक यांसारख्या महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांच्या किनारपट्टी आणि मैदानी भागात हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील डोंगराळ (घाट) भागांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
विविध हवामान मॉडेल्सच्या आधारे व्यक्त केलेल्या हवामान अंदाजानुसार, ऑगस्ट अखेरीस बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या क्षेत्रांची सक्रियता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मान्सूनला बळ मिळू शकते. अनेक भागात चांगला पाऊस नोंदवला जाऊ शकतो. असे झाल्यास देशातील काही भागात असणारी पावसाची तूट भरून निघण्यास मदत होणार आहे.