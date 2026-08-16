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मान्सून आक्रमक होणार; महाराष्ट्रासह 19 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; वादळी वाऱ्यासह तुफान पाऊस बरसणार

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (17 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ):  अनेक ठिकाणी पासाचा वेग काहीसा मंदावला आहे. महाराष्ट्रासह 19 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे. जाणून घेऊया उद्याचे हवामान कसे असेल.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:30 PM IST
मान्सून आक्रमक होणार; महाराष्ट्रासह 19 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; वादळी वाऱ्यासह तुफान पाऊस बरसणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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